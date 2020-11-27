Гороскоп 2020 на декабрь — все знаки зодиака

Подробный гороскоп на декабрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Декабрь начинается с коридора затмений осень – зима 2020. Все, что случается в этот период, кармически предопределено, каждый получает то, что заслуживает. События, которые происходят в коридор затмений, который закончится 14 декабря, оказывают судьбоносное влияние на последующие пол года, до следующего сезона затмений.

Желательно, в первой половине декабря избавиться от всего, что вам мешает. Затмения всегда несут людям какую-то определенную задачу, которую необходимо решить, для того, чтобы двигаться в направлении светлого будущего.

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Гороскоп для Овнов

Появляется много возможностей, но не торопитесь действовать и что-либо подписывать. Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны, вероятно, появятся пункты, требующие корректировки.

Благоприятные дни для письменного общения, посреднической деятельности, торговли, обсуждения договоров, улаживания различных дел с властями и бизнеса любого рода.

Из-за чрезмерного оптимизма и внешнего благополучия, можно допустить серьезные ошибки, которые проявятся в ближайшее время. Во второй половине декабря складываются внешние благоприятные условия для проявления своих лучших профессиональных качеств.

Гороскоп для Тельцов

В первой половине декабря возникают препятствия, недоразумения с партнерами, трудно реализовать намеченные цели, поставленные задачи, не хватает энергии. Возможна эмоциональная встряска, но во второй половине декабря, ситуация значительно улучшится.

Внимательно читайте и анализируйте то, что видите и слышите. Не стоит торопиться и зря расходовать свои ресурсы. Поберегите силы, до 15 декабря не подписывайте важных бумаг, ждите благоприятных возможностей.

Ближе к Новому году существенно повысится трудоспособность, энергичность и бодрость духа, вы получите новые преимущества, извлечете выгоду и пользу.

Гороскоп для Близнецов

Приходится много работать, но деловые отношения и решение финансовых вопросов происходит совсем не по плану. Намечаются перспективы, в том числе сотрудничества с иностранными организациями, но внешние сдерживающие обстоятельства, необъяснимые препятствия, мешают довести дела до успешного завершения.

Эмоции мешают разумным действиям, но постарайтесь проявить спокойствие, чтобы не пожалеть о принятых решениях. В декабре придется с чем-то расстаться, произойдет завершение чего-то.

После 21 декабря обстоятельства сложатся для вас удачно, поэтому не спешите делать выводы, наблюдайте, анализируйте.

Гороскоп для Раков

Постарайтесь завершить работу и дела текущего года в декабре. Следует также постараться соблюдать крайнюю осторожность на дороге, во время вождения автомобиля. Во второй половине декабря складываются благоприятные условия, внешний фон событий способствует повышению контактности, подвижности.

Во второй половине декабря вы ощутите легкость в выражении чувств, вам будет легче воздействовать на разум окружающий.

Совместное участие в подготовке к новогодним праздникам, благотворно скажутся на ваших отношениях с детьми, любимым человеком. Вы сможете обрести душевный комфорт.

Гороскоп для Львов

Первая половина декабря, достаточно сложное для вас время. Перепады настроения, непостоянство чувств и нарушения здоровья, характерны для этого периода. Возникают трудности в отношениях с начальством, противостояния с подчиненными.

Наступает тот самый момент, когда надо подводить черту и ставить жирную точку. Это время перемен, возможно резких и болезненных, но необходимых. Во второй половине декабря вы сможете отдохнуть, получить моральное и материальное удовлетворение от проделанной работы.

Исключите личные столкновения, проявление эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей.

Гороскоп для Дев

Первая половина декабря характеризуется неблагоприятным эмоциональным фоном, нервозностью и подавленностью. Появляется склонность вступать в конфликты с коллегами, партнерами и близкими людьми.

В этот период не стоит расходовать свои ресурсы, т.к. когда наступят действительно благоприятные для вас дни, энергии может не хватить для конструктивных действий. Вторая половина декабря принесет много приятных событий.

Будьте среди людей, общайтесь, взаимодействуйте, в этом случае, у вас появятся новые деловые связи, вы сможете завязать полезные знакомства, которые окажутся полезными уже в ближайшем будущем.

Гороскоп для Весов

Период подходит для деловых переговоров, а также для творчества во всех сферах ваших интересов. В первой половине декабря не торопитесь подписывать соглашения, документы, поскольку легко допустить ошибки.

Откорректируйте то, что сделано ранее, и вы получите материальное вознаграждение, признание партнеров, руководителей, удовольствие от своей деятельности и ее результатов. Начатые в декабре дела, новые знакомства, поездки, окажут важное влияние на ваше будущее.

Во второй половине декабря получится реализовать большинство планов, гармонизировать личные и деловые взаимоотношения.

Гороскоп для Скорпионов

Из-за вашей чрезмерной эмоциональности и желания действовать, в первой половине декабря в отношениях с противоположным полом возникают трудности. Главное, не устраивайте сцены ревности и не вспоминайте былые обиды, иначе можно испортить новогодние праздники.

Вторая половина декабря благоприятна для семейных вечеров, встреч со старыми друзьями, романтических свиданий.

Вы сможете отдохнуть от суеты, спокойно завершить работу и дела текущего года, подготовиться к встрече новогодних праздников. Внешний благоприятный фон, способствует повышению контактности, подвижности.

Гороскоп для Стрельцов

В первой половине декабря возможны ошибки и потери, вокруг вас складывается нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному общению и решению важных деловых проблем.

По возможности – отдохните, так вы сможете избежать многих неприятностей. Возникает острая потребность разобраться со своими жизненными целями, направиться к горизонтам нового опыта.

Во второй половине декабря, вера в лучшее и оптимизм, помогут благополучно завершить текущий год. Возникают прекрасные обозримые перспективы, в том числе сотрудничества с иностранными организациями.

Гороскоп для Козерогов

Внешние сдерживающие обстоятельства, необъяснимые препятствия, мешают довести дела до успешного завершения. Эмоциональная неустойчивость и импульсивность, раздражительность и необходимость решать одновременно с деловыми и домашние проблемы, приводит к ошибкам и в той, и в другой сфере.

Денежные затруднения и профессиональные неувязки, негативно отразятся на взаимоотношениях с членами семьи и любимым человеком. Поэтому, избегайте подобных тем, разговоров о работе и долгосрочного планирования.

Деловые сделки, особенно касающиеся недвижимости и сферы услуг, лучше отложить на вторую половину декабря.

Гороскоп для Водолеев

Стоит проявить осторожность во всем, потому как придется делать важный жизненный выбор. В первой половине декабря особенно важно усилить самоконтроль, чтобы избежать неприятностей и улучшить денежную ситуацию.

Во второй половине декабря, эмоциональный подъем, устойчивость к переживаниям, состояние бодрости духа и физической выносливости, помогут решить множество вопросов. К концу декабря складывается здоровая рабочая обстановка, решаются вопросы с недвижимостью, ремонтом, внутренними проблемами фирмы.

Эмоциональные всплески и некоторое состояние напряженности, можно эффективно трансформировать в интенсивных личных взаимоотношениях или физической работе.

Гороскоп для Рыб

Вас ждет много соблазнов и испытаний. Возможны различные нарушения здоровья. Повышенная эмоциональность и агрессивность, наряду с внешней подавленностью, могут сыграть плохую роль в отношениях с ближними.

Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. В личной сфере взаимоотношений возможны разочарования, любовные дела будут рассматриваться необъективно, появляются фальшивые иллюзии.

Отношения, которые недавно установились, могут внезапно закончиться. Во второй половине декабря вы сможете положительно разрешить давно назревшие проблемы.

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