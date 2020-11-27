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Правила и запреты Рождественского поста 2020-2021

Правила и запреты Рождественского поста 2020-2021

В течение 40-дневного Рождественского поста 2020-2021, который традиционно длится с 28 ноября по 6 января, следует соблюдать правила, касающиеся не только питания. Факты ICTV напомнят, что нельзя делать в пост.

Что можно и нельзя делать в Рождественский пост?

Человек постится телом, чтобы было легче поститься душе.

Поэтому главными ограничениями во время поста являются сдерживание желаний и чувств, отказ от развлечений.

Запрещено грешить, обижать родных и близких, ругаться и сквернословить, грустить и сплетничать.

Об охоте и рыбалке лучше на время забыть.Также нельзя играть свадьбы и засылать сватов.

Что такое пост и для чего он нужен?

Рождественский пост – это время для покаяния, физического и духовного очищения через ограничения в еде, воздержание от грехов в повседневной жизни и молитвы. Поэтому верующему человеку надо хотя бы один раз прийти на исповедь и причастие в церковь.

В этот период верующие больше времени проводят в молитвах, готовясь к Рождеству Христову, потому что Сын Божий ожидает не только радостных праздников, но и искреннего желания быть его учениками, выполнять заповеди и наследовать жизнь вечную.

Что нельзя есть?

Во время Рождественского поста запрещено есть любое мясо, молочные продукты, яйца, употреблять крепкие алкогольные напитки. В определенные дни и только до 20 декабря можно немного вина и рыбы.

В последний день — 6 января — до появления на небе первой звезды нельзя есть вообще, а потом только постные блюда.

Что делать — я никогда не постился?

В таком случае подготовку к посту следует начать за несколько недель, чтобы организм не получил стресс из-за внезапного голодания. Для этого надо постепенно уменьшать количество животных белков и добавить в рацион больше овощей.

А еще лучше — перед этим проверить состояние физического здоровья. Возможно, врач запретит поститься. Со священником тоже стоит посоветоваться.

Кому нельзя поститься?

Прежде всего — это беременные женщины, кормящие матери и дети до 12 лет.

Не стоит ограничивать себя в еде студентам и школьникам в период экзаменов и сессий.

Опасно поститься и людям с такими заболеваниями, как туберкулез, вирусный гепатит, рак, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью, сахарный диабет, анемия, нервные расстройства и т.д., а также пожилым людям с остеопорозом.

Перед хирургическим вмешательством и после операции также нельзя.

Так советуют врачи, церковь же позволяет лишь послабление старикам, больным, детям после семи лет, беременным женщинам и кормящим мамам с благословения духовника.

А если пригласили на день рождения или корпоратив?

В пост нужно воздерживаться от любого веселья, потому что у человека, находящегося в состоянии покаяния и искупления грехов, должно быть и настроение соответствующее. А празднование дня рождения или корпоратива лучше перенести на святки — время от Рождества до Крещения.

Если отложить не удалось, по крайней мере, стол должен быть постным, а громкую музыку замените спокойной или классической.

Если же вас пригласили на день рождения и отказаться неудобно, просто воздержитесь от употребления непостной (скоромной) пищи.

Как поститься беременным и детям?

Беременным и кормящим женщинам, а также детям до 12 лет врачи не советуют соблюдать пост.

Церковь же рекомендует приучать ребенка поститься после первой исповеди, то есть с семи лет. Но это должен быть выбор ребенка, а не запрет родителей. Поэтому детям, как и беременным и кормящим женщинам, разрешено послабление поста.

Можно ли шить?

Во время поста разрешается шить, кроме больших праздников.

Можно ли крестить ребенка?

Если нет большой необходимости, лучше не крестите детей в этот период.

Можно ли поминать усопших?

Никаких ограничений нет. Никто не запрещает упоминать в молитвах усопших родственников.

Можно ли зачинать детей?

Церковь запрещает в пост исполнение супружеского долга, в том числе зачатие детей.

Можно ли венчаться или играть свадьбу?

Во время Рождественского поста нельзя венчаться и жениться. Отложите это событие до 20 января, когда закончатся святки.

Можно ли ходить на охоту и рыбалку, заниматься спортом, играть в игры, смотреть спортивные передачи?

Выходить на охоту или на рыбалку запрещено, если не хотите навлечь на себя несчастье.

Спорт, игры, просмотр спортивных передач — это все развлечения, поэтому от них также следует отказаться.

Фото: Pixabay

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