Рождественский пост – это время для покаяния, физического и духовного очищения через ограничения в еде, воздержание от грехов в повседневной жизни и молитвы. Поэтому верующему человеку надо хотя бы один раз прийти на исповедь и причастие в церковь.

В этот период верующие больше времени проводят в молитвах, готовясь к Рождеству Христову, потому что Сын Божий ожидает не только радостных праздников, но и искреннего желания быть его учениками, выполнять заповеди и наследовать жизнь вечную.