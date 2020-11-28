Анри Сальвадор: кто это и почему Гугл посвятил ему дудл

28 ноября Google выпустил новый дудл и посвятил его Анри Сальвадору. Он был французским карибским комиком, певцом и артистом кабаре.

Анри Сальвадор родился в 1917 году в Гвиане, в его роде — испанские и индийские корни.

Когда Сальвадору было семь лет, его семья переехала в Париж. Первые сценические успехи пришлись на предвоенный период. После Второй мировой Сальвадор был уже всемирно известным музыкантом.

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Помимо музыкальной деятельности, Сальвадор прославился во Франции как ведущий искрометных телешоу. Его передачи на телевидении начали выходить в 1961 году.

Он признан лучшим французским артистом 2000 года, а его концертная деятельность не прекращалась практически до самой смерти. Престижную награду Сальвадор получил именно 28 ноября.

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. В этом году Google создал праздничный дудл и посвятил его этому празднику.

Целью проведения этого дня является защита прав детей и развитие среды, дружеской по отношению к ним во всем мире.