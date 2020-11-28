Креативные подарки на Новый год 2021 – лучшие идеи

Совсем скоро украинские города засияют миллионами гирлянд, а семьи соберутся за большим столом, чтобы встретить Новый год 2021. Он пройдет под знаком белого металлического Быка и принесет много хороших изменений в нашу жизнь.

Астрологи говорят, что Бык – это благородное, сдержанное животное, которое будет помогать сильным духом, трудолюбивым и добрым людям. Чтобы задобрить символ года, нужно хорошо подготовиться к празднику – продумать меню и развлечения, и конечно – не забыть о подарках.

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Креативные идеи, что подарить вашим друзьям, коллегам и любимым в этот Новый год – в материале Фактов ICTV.

Креативные подарки для родных

Родным людям порой выбирать подарки намного сложнее, чем друзьям и коллегам, потому что их непросто удивить. Подумайте хорошо, что преподнести родственникам в новогоднюю ночь, чтобы праздник запомнился надолго. Это может быть:

сертификат на экстремальное вождение;

билет на самолет с открытой датой;

домашний питомец (здесь проявите особую ответственность, ведь животные – это не игрушка, а член семьи, которому должно быть комфортно с вашими родными);

огромное комнатное растение;

прикольная пижама или халат;

картина, которая впишется в интерьер дома;

съедобный букет (из колбас, сыров, сладостей и спиртных напитков);

магнитная доска на холодильник;

домашний декор.

Особенно тепло будет принят подарок, если он сделан своими руками. Если вы умеете шить, вязать, рисовать, плести, используйте эти навыки, чтобы создать что-то по-настоящему оригинальное, что будет вызывать ассоциации с родным человеком.

Подарки для друзей

Друзьям можно подарить полезный подарок. Вспомните, может быть, ваш друг уже говорил о том, чего ему не хватает для комфорта. А можно выбрать другой путь – придумать что-то смешное и креативное. Выбор всегда за вами, например:

нелепый вязаный свитер с оленями;

билеты на концерт любимого исполнителя;

билеты на культурное мероприятие, которое интересно вашему другу (театр, арт-центр, художественная выставка и т. д.);

набор бокалов или посуды, которую вы сможете использовать во время общих посиделок;

ловец снов;

хороший алкоголь;

пряничный домик, сделанный и украшенный своими руками (идея – сделайте декор пряников в виде символа года – Быка).

Креативные подарки для любимых

Любимый человек больше всего нуждается не в подарках, а в вашей любви, заботе и внимании. Чтобы выразить их, попробуйте преподнести что-то из нашего списка:

картина маслом, на которой изображен(а) девушка/парень/муж/жена;

скретч-карта мира, на которой вы сможете отмечать места, где побывали;

зеркало с подсветкой (от такого подарка будет в восторге любая девушка);

нишевая парфюмерия;

комплект красивого нижнего белья;

романтичная фотосессия;

мини-фильм в формате love story, где использованы ваши совместные видео и фото.

Подарки для коллег

Выбирая подарки для коллег, можно отталкиваться от офисной тематики. Обдумайте, что поднимет настроение вашим коллегам во время рабочего дня. Среди удачных вариантов:

USB-гаджеты (ночник, вентилятор, ионизатор, колонки и т. п.);

блокнот с изображением быка на обложке;

корзина с фруктами и шампанским;

дартс или другие игры, в которые можно играть в офисе во время обеденного перерыва;

набор моносортов кофе (кофеманы оценят).

Если вы в раздумьях, где встретить Новый год 2021, смотрите нашу подборку лучших мест Украины, в которых можно весело и интересно провести праздники.