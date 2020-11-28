Погода в Украине в субботу, 28 ноября, ожидается дождливой почти на всей территории страны.

Так, в западных областях предполагается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем ​​опустится до 0 градусов, а ночью — до -2.

На Севере страны будет немного теплее — до +5 градусов днем, а ночью до +2.

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На Востоке синоптики прогнозируют солнечную погоду и до 11 градусов днем ​​и до +5 ночью.

В южных областях страны также будет солнечно и без осадков, температура дойдет до +12 днем.

Погода на выходных

Погода на выходные в Украине предполагается местами со снегом и дождем.

В воскресенье, 29 ноября, на всей территории Украины будет облачно, местами предполагается снег.