28 ноября Украина не отмечает Международные и национальные праздники. Однако в мире 28 ноября считается Днем пофигизма и Днем высокой моды.
У православных христиан в этот день начинается Рождественский пост, который длится 40 дней.
Именины отмечают: Николай, Петр, Григорий и Никита. А еще церковь в этот день чтит мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Народные приметы на 28 ноября
- На Гурьев день уже снег лежит — значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.
- Много снега 28 ноября — следующий год будет урожайным.
- Мощный ветер 28 ноября — беспокойная и ветреная погода продлится до 19 декабря.
- Кони 28 ноября ржут громко — хороший знак.
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Что нельзя делать 28 ноября:
- нельзя есть мясо, молоко и яйца;
- нельзя устраивать громких гуляний и празднований;
- нельзя сквернословить и плохо думать о других;
- нельзя отказывать нуждающимся;
- нельзя слишком громко слушать музыку.
Церковные праздники в ноябре 2020
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