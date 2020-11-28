28 ноября Украина не отмечает Международные и национальные праздники. Однако в мире 28 ноября считается Днем пофигизма и Днем высокой моды.

У православных христиан в этот день начинается Рождественский пост, который длится 40 дней.

Именины отмечают: Николай, Петр, Григорий и Никита. А еще церковь в этот день чтит мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Народные приметы на 28 ноября

На Гурьев день уже снег лежит — значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.

Много снега 28 ноября — следующий год будет урожайным.

Мощный ветер 28 ноября — беспокойная и ветреная погода продлится до 19 декабря.

Кони 28 ноября ржут громко — хороший знак.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Что нельзя делать 28 ноября:

нельзя есть мясо, молоко и яйца;

нельзя устраивать громких гуляний и празднований;

нельзя сквернословить и плохо думать о других;

нельзя отказывать нуждающимся;

нельзя слишком громко слушать музыку.

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.