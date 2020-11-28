PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Начало Рождественского поста и День пофигизма: какой праздник 28 ноября

28 ноября Украина не отмечает Международные и национальные праздники. Однако в мире 28 ноября считается Днем пофигизма и Днем высокой моды.

У православных христиан в этот день начинается Рождественский пост, который длится 40 дней.

Именины отмечают: Николай, Петр, Григорий и Никита. А еще церковь в этот день чтит мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Народные приметы на 28 ноября

  • На Гурьев день уже снег лежит — значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.
  • Много снега 28 ноября — следующий год будет урожайным.
  • Мощный ветер 28 ноября — беспокойная и ветреная погода продлится до 19 декабря.
  • Кони 28 ноября ржут громко — хороший знак.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Что нельзя делать 28 ноября:

  • нельзя есть мясо, молоко и яйца;
  • нельзя устраивать громких гуляний и празднований;
  • нельзя сквернословить и плохо думать о других;
  • нельзя отказывать нуждающимся;
  • нельзя слишком громко слушать музыку.

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка