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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Поздравления с днем ангела Матвея в картинках

День ангела Матвея празднуют несколько раз в году, в том числе 29 ноября.

Имя Матвей в переводе с древнееврейского означает дар Яхве, еще одно значение имени — подаренный Богом. Человек с таким именем часто отличается сдержанностью, спокойствием и дружелюбием одновременно.

Матвей может часто влюбляться и иметь особую популярность среди женщин. Среди негативных черт характера — медлительность и лень.

Поздравления с именинами порадуют ваших родных и близких, поэтому мы подготовили для вас оригинальные поздравления в картинках.

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Лучшие поздравления с Днем ангела Матвея в картинках

День ангела — Матвея 29 ноября: поздравления и значение имени День ангела — Матвея 29 ноября: поздравления и значение имени

День ангела — Матвея 29 ноября: поздравления и значение имени День ангела — Матвея 29 ноября: поздравления и значение имени День ангела — Матвея 29 ноября: поздравления и значение имени

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Последний месяц зимы имеет немало важных церковных праздников. 19 декабря, например, празднуют Николая Чудотворца, а 25 декабря Рождество.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важной даты.

Фото: Dreamstime

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