29 ноября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

29 ноября в Украине все православные верующие вспоминают апостола Матфея, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Апостол Матфей — автор первой книги Нового завета — Евангелия от Матфея. Книгу, написанную на арамейском языке, также называют Евангелием Церкви.

29 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня, 29 ноября, при поддержке ООН отмечается Международный день солидарности с палестинским народом.

Именины 29 ноября

День ангела 29 ноября празднуют Матвей, Василий, Иван, Семен, Федор, Виктор, Николай, Михаил, Сергей.

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Традиции и приметы на 29 ноября

29 ноября на Матфея погода всегда была теплой и напоминала весеннюю оттепель.

Дождь на Матфея — зима будет теплой и не морозной.

Если 29 ноября погода прохладная — зима будет снежной.

Часто на Матфея 29 ноября был сильный ветер.

Что нельзя делать сегодня, 29 ноября

На Матфея нельзя было садиться на стол.

Если свистеть в доме — могут завестись тараканы.

Говорить с человеком через порог — к ссоре.

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Вчера, 28 ноября, начался Рождественский пост.