29 ноября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

29 ноября в Украине все православные верующие вспоминают апостола Матфея, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
Апостол Матфей — автор первой книги Нового завета — Евангелия от Матфея. Книгу, написанную на арамейском языке, также называют Евангелием Церкви.
29 ноября — какой сегодня праздник
Сегодня, 29 ноября, при поддержке ООН отмечается Международный день солидарности с палестинским народом.
Именины 29 ноября
День ангела 29 ноября празднуют Матвей, Василий, Иван, Семен, Федор, Виктор, Николай, Михаил, Сергей.
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Традиции и приметы на 29 ноября
29 ноября на Матфея погода всегда была теплой и напоминала весеннюю оттепель.
- Дождь на Матфея — зима будет теплой и не морозной.
- Если 29 ноября погода прохладная — зима будет снежной.
- Часто на Матфея 29 ноября был сильный ветер.
Что нельзя делать сегодня, 29 ноября
- На Матфея нельзя было садиться на стол.
- Если свистеть в доме — могут завестись тараканы.
- Говорить с человеком через порог — к ссоре.
Церковные праздники в ноябре 2020
В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.
Вчера, 28 ноября, начался Рождественский пост.