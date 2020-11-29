Гороскоп на неделю, с 30 ноября по 6 декабря 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Неделя начинается с полнолуния, оно же полутеневое лунное затмение в знаке Близнецы 30 ноября в 11.43 по киевскому времени, которое открывает коридор затмений. Лунное затмение исказит личные взаимоотношения, снизит инстинкт самосохранения. В это время появляется необходимость обновиться и оставить старое в прошлом.

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Чтобы свести к минимуму возможные негативные влияния лунного затмения 30 ноября, необходимо учиться, снизить эмоциональность, продумывать четко каждый шаг, выстраивая реальные планы.

Гороскоп для Овнов

Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зависит от принятых вами решений. Острая потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств, что может привести к превышению полномочий. Постарайтесь не разбрасываться возможностями и сосредоточиться на чем-то одном. Навязчивость может привести к негативным последствиям. Чрезмерная инициативность будет провоцировать конфликты и вызывать нежелательные последствия.

Гороскоп для Тельцов

В этот период вы меньше обращаете внимание на чувства, но стремление решить свои любовные проблемы может привести к обратному результату. Творческая неудовлетворенность, несбыточные желания, обстоятельства, которые вас сдерживают, вызывают стремление получать как можно больше радостей и удовольствия, даже за счет других. Эмоциональные всплески и состояние напряженности, могут привести к ухудшению самочувствия, но в целом состояние здоровья будет удовлетворительным. Старайтесь не принимать важных решений относительно личной жизни.

Гороскоп для Близнецов

Появляется эмоциональная усталость. Все тайные проблемы становятся явными. Этот период характеризуется повышенной восприимчивостью и эмоциональностью. Отношения с близким окружением потребуют от вас спокойствия и уверенности. Подходящее время заняться проблемами воспитания детей, их развитием. В профессиональной сфере возникают сложности, но лучше не обращать внимания на возникшие в этот период разногласия. Не стоит принимать серьезных решений.

Гороскоп для Раков

Неустойчивый эмоциональный статус может привести к головным болям, подавленности, беспокойству. Если что-то не долечено, то, как правило, происходит обострение. Из-за нервозности вам лучше воздержаться от принятия серьезных решений, важных контактов. Возможно, негативное влияние домашних проблем на ваши дела, ссоры с родными и близкими женщинами. Постарайтесь устранить все, что вас беспокоит, и, если есть возможность, пойти в отпуск на неделю.

Гороскоп для Львов

Вероятны эмоциональные всплески, беспокойство и неуверенность в своих чувствах и чувствах партнера. Проявляются семейные проблемы, которые требуют к себе повышенного внимания. Появляется склонность верить обещаниям, повышается вероятность попасть в неловкое положение. Ощущаются трудности в финансах и партнерских взаимоотношениях. У школьников снижается успеваемость. Неумеренность в еде и питье может вызвать нарушения работы органов пищеварения.

Гороскоп для Дев

В это время не удается решить даже самые простые задачи, чувствуется усталость. Этот период отмечен высокой эмоциональной напряженностью. Вы становитесь более чувствительными, ранимыми, обидчивыми, но в то же время склонны предъявлять к окружающим повышенные требования. Тяжелый период для людей с хроническими болезнями. Неосторожность, потеря бдительности может стать причиной травмы или несчастного случая.

Гороскоп для Весов

Представители противоположного пола более активно идут на контакт друг с другом. Вам захочется много говорить о себе, навязывать свое общество другим. Осложняются отношения с детьми. Желание устанавливать связи, решать свои личные проблемы может привести к обратному результату. В этот период творческие силы будут расходоваться нерационально, а мышление будет хаотичным. Окружающим видно, на что вы способны, какими умственными способностями вы обладаете.

Гороскоп для Скорпионов

В отношениях с другими людьми появляется много неопределенностей, тайн, эмоционально напряженных ситуаций. Неправильная оценка обстановки приводит к принятию ошибочных решений. Все дела, начатые в течение этой недели, не принесут своего положительного результата, какой бы ни была подготовка. То, что происходит с вами и вокруг вас в этот период, впоследствии необходимо переоценить и переосмыслить. Не стоит выяснять отношения в течение недели, избегайте наказания детей, поскольку это может привести к психологическому отчуждению.

Гороскоп для Стрельца

Чувствуется усталость от суеты, покупок и разговоров. Присутствует подавленность, подсознание поднимает на поверхность то, что накопилось внутри. Возможно разочарование в своих идеалах. В это время вы находитесь в поиске чего-то более значимого. Возможно искушение властью, благополучием, но при этом важно сохранить свою честь и достоинство. Растут амбиции и социальный статус. Очень трудно сдержать себя и не воспользоваться моментом в своих личных целях. Существует риск потерять свое влияние, авторитет, положение в обществе.

Гороскоп для Козерогов

Неделя подведения итогов, анализа проделанной работы и отношений с зарубежными партнерами. Старайтесь не поддаваться эмоциям и нереалистичным проектам, поскольку возможны финансовые просчеты. Появляется склонность к тайным сделкам и получению скрытых доходов. Требуется предельная внимательность к своим проявлениям, так как контроль разума над эмоциями и чувствами будет минимальным. Не стоит начинать новые дела. Подходящее время для избавления от всего, что мешает движению вперед.

Гороскоп для Водолеев

Происходят перемены в чувствах, взаимоотношениях, вас тянет на то, чтобы все закончить, освободиться от старого. Пришло время вводить новое, многое в этом случае удастся, но надо менять методы. Это неделя незапланированных изменений в образе жизни и привычных представлениях, при этом приходится отказываться от тормозящих вас вещей или окружения. Из-за эмоциональной нестабильности возможна потеря бдительности. Соблюдайте осторожность при работе с различными инструментами и механизмами, острыми предметами.

Гороскоп для Рыб

Будет сложно сконцентрироваться и принять правильные решения, поэтому стоит отложить важные встречи и разговоры. Можете оказаться в ситуации, когда не знаете, что вам делать дальше. И в голове, и в поступках, и в событиях, отсутствуют логика и смысл. Лучше ограничить себя в развлечениях. При этом повышается чувствительность, вас влекут тайны, вы способны психологически проникнуть в любую ситуацию. К концу недели появляется внутреннее понимание тех проблем, которые раньше не решались.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.