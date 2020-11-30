Новогодний период — один из самых сказочных и самых ярких во всем году. Перед Новым годом везде царит атмосфера праздника, люди украшают свои дома — как снаружи, так и внутри.

В городах появляется много интересных новогодних локаций, на улицах мелькают огоньки гирлянд, а витрины магазинов радуют прохожих тематическим оформлением.

В такой период можно сделать удачные фотографии, которые потом будут напоминать о теплой атмосфере весь год. Факты ICTV подготовили подборку новогодних локаций в Киеве, где можно сделать хорошие фото для Insragram.

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Топ-6 новогодних фотозоне в Киеве

Локация по мотивам Гарри Поттера

Osocor Winter Residence — это зимний городок в стилистике культовой серии фильмов о Гарри Поттере. Организаторы превратили летний бассейн на ледовую арену, также здесь установили карусели, горки и магические фуд-корты.

Адрес: ул. Виноградная, 2.











Где сделать новогодние фото в Киеве — топ-6 инста-локаций / 3 фотографии

Софийская площадь

На Софийской площади в центре столицы ежегодно устанавливают главную новогоднюю елку. Кроме елки, организаторы готовят много оригинальных локаций. В этом году тематика праздника — Сказочный лес.

Вокруг елки разместят сказочных персонажей (эльфов, гномов и лесных животных) и их домики с ретро-лампами. Площадь будет покрыта гирляндами длиной 10 км.

Milk bar

Кафе Milk bar всегда готовит интересные локации к различным праздникам. Оригинальные фотозоны здесь появляются к Новому году, Хэллоуину, Дню влюбленных и другим праздникам.

В прошлом году, например, около кафе размещалась такая зона. Желающие сделать фото для Instagram даже становились в очередь.

Адрес: ул. Шота Руставели, 16.











Где сделать новогодние фото в Киеве — топ-6 инста-локаций / 3 фотографии

Зимняя страна на ВДНХ

На территории Национального комплекса Экспоцентр Украины действует парк-фестиваль Зимняя страна на ВДНХ. Это множество локаций, каток и развлечения для детей и взрослых.

Здесь есть все для удачного фото — елки, каток, фотозоны, фуд-корты с согревающими напитками и тематической едой.

В этом году новогодняя программа стартует 5 декабря, а заканчивается 14 марта.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1.



















Где сделать новогодние фото в Киеве — топ-6 инста-локаций / 5 фотографий

Контрактовая площадь

На Контрактовой площади ежегодно размещают новогодние локации на различные тематики. В этом году елку на Контрактовой и фотозоны украсят элементами петриковской росписи.











Где сделать новогодние фото в Киеве — топ-6 инста-локаций / 3 фотографии

Каток Roshen

Если хотите милое фото на коньках, вам стоит посетить каток Roshen. Здесь можно не только покататься на льду под рождественскую музыку, но и пополнить свою галерею крутыми снимками. В центре катка ставят новогоднюю елку, пространство вокруг украшают гирляндами и игрушками — сияют даже стены зданий.

Наденьте шарф, шапку и перчатки, и много лайков в соцсетях вам гарантированы.

Адрес: Демеевская площадь (пр-т Науки, 1).

Подарки на Новый год 2021

Новый год — это всегда семейный и дружеский праздник, во время которого принято радовать близких и дарить подарки. Часто выбор презента становится проблемой, ведь хочется приобрести что-то нужное и особенное одновременно.

Факты ICTV подготовили идеи оригинальных подарков на Новый год 2021, чтобы вы могли подарить родным атмосферу праздника.

Фото: Osocor Residence, Folk Ukraine, ВДНХ, Milk bar, Pexels