День Андрея Первозванного 2020: дата и история праздника

День Андрея Первозванного празднуют 13 декабря, в народе его называют День Андрея или Андреев день. Это большой церковный праздник, с которого начинаются зимние праздники. 13 декабря не стоит заниматься тяжелой физической и умственной работой, а также использовать нецензурную брань.

В этот день чтят память великомученика Андрея Первозванного, который стал первым апостолом Иисуса Христа, поэтому его так прозвали. Он проповедовал христианство в странах Черного моря, в частности в Иверии, Скифии, Фракии.

Согласно легендам, Андрей Первозванный побывал на территории Украины и установил крест на склонах реки Днепр. Ученик Христа сказал, что на этом месте появится могущественный город. Таким образом Андрей Первозванный предсказал возникновение Киева.

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Кроме того, великомученик был рыбаком, поэтому его фигура сейчас является святой для тех, чья деятельность связана с водой. Согласно легендам, свой путь Андрей закончил примерно в 70 году после Рождества Христова. Его приказали распять на кресте в городе Патры, что в Греции.

Церковный календарь на декабрь

На последний месяц зимы приходится много важных церковных праздников. Кроме Дня Андрея Первозванного, в декабре празднуют День Николая Чудотворца, а также Рождество.

Смотрите церковный календарь праздников на декабрь 2020, чтобы не забыть поздравить близких и не пропустить важную дату.

Фото: Ровенская епархия Украинской Православной Церкви