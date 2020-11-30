Календарь церковных праздников на декабрь 2020 насчитывает много важных дат. В частности, 4 декабря православные христиане будут отмечать двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Также 19 декабря — Николая Чудотворца. В этот день Святой Николай приносит детям подарки, которые прячет под подушкой. Считается, что он оберегает воинов, водителей и тех, кто путешествует, помогает бедным в затруднении и является покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.

Кроме того, в декабре православные христиане придерживаются Рождественского поста, который является одним из крупнейших и суровых. Он начинается 28 ноября 2020 года, а заканчивается 6 января 2021 года.

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25 декабря — Рождество. В этот день католики празднуют рождение Иисуса Христа, который, по верованиям христиан, послан Богом в мир для спасения человечества.

Список церковных праздников в декабре 2020:

1 декабря — мучеников Платона и Романа;

2 декабря — пророка Авдия и мученика Варлаама;

3 декабря — предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита;

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

5 декабря — апостола Филимона;

6 декабря — святых Амфилохия и Григория;

7 декабря — великомучеников Екатерины и Меркурия;

8 декабря — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, священномучеников Климента и Петра;

9 декабря — преподобного Алипия;

10 декабря — святого Иакова Персянина, преподобных Палладия и Романа;

11 декабря — преподобномученика Стефана Нового;

12 декабря — мучеников Парамона и Филумена;

13 декабря — апостола Андрея Первозванного;

14 декабря — пророка Наума;

15 декабря — пророка Аввакума, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила;

16 декабря — пророка Софонии, преподобных Феодула Цареградского и Иоанна;

17 декабря — великомученицы Варвары и мученицы Иулиании;

18 декабря — преподобного Саввы Освященного;

19 декабря — святителя Николая Чудотворца;

20 декабря — святого Амвросия, преподобного Антония Сийского;

21 декабря — преподобного Кирилла Челмогорского;

22 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророка Анны;

23 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

24 декабря — преподобного Даниила Столпника;

25 декабря — католическое Рождество, святого Спиридона Тримифунтского;

26 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;

27 декабря — мучеников Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника;

28 декабря — святого Павла Латрийского;

29 декабря — преподобной Софии;

30 декабря — пророка Даниила;

31 декабря — мученика Севастиана.

Календарь праздников на 2020 год

Ключевым в церковном календаре на 2020 год традиционно является Светлое Христово Воскресение (Пасха), от которого зависят даты двунадесятых переходящих праздников — Входа Господня в Иерусалим, Вознесения и Дня Святой Троицы.

Есть еще двунадесятые непреходящие и большие православные праздники, посвященные событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других почитаемых святых, с постоянными датами.