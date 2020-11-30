Лунный календарь стрижек на декабрь предусматривает немало удачных дней для изменения внешности. Фазы луны могут влиять на настроение и самочувствие человека.

Поэтому стоит внимательно относиться к выбору даты для стрижки или других процедур с волосами, ведь от этого будет зависеть его красота и здоровье.

Факты ICTV публикуют подробный лунный календарь стрижек на декабрь 2020, чтобы вы смогли спланировать свой визит к мастеру.

Лунный астропрогноз на 1 декабря

Сегодня волосы будет ослабленными, поэтому лучше остерегайтесь любых процедур. Отрезанные волосы могут способствовать притоку отрицательной энергии.

Лунный астропрогноз на 2 декабря

Благоприятный день для стрижки. Изменение прически сегодня подкрепит боевой дух и улучшит настроение. Кроме того, можно покрасить волосы, но лучше не синтетическими средствами.

Лунный астропрогноз на 3 декабря

В этот день лучше не посещать салоны красоты. Займитесь уходом дома — сделайте маску для волос и легкий массаж головы.

Лунный астропрогноз на 4 декабря

Нежелательно подрезать и красить волосы. Изменение имиджа может негативно повлиять на состояние здоровья и ваши внутренние ощущения.

Лунный астропрогноз на 5 декабря

Визит к мастеру сегодня вас разочарует. Результат может оказаться неудачным, поэтому стоит отказаться от любых косметических процедур.

Лунный астропрогноз на 6 декабря

6 декабря подходит для стрижки и окрашивания. Новая прическа будет способствовать улучшению материального состояния и привлекать удачу.

Лунный астропрогноз на 7 декабря

Сегодня волосы будет более чувствительными. Астрологи не советуют стричься или краситься — они могут стать ломкими и приобрести нездоровый вид.

Лунный астропрогноз на 8 декабря

Отличный день для изменений, даже для кардинальных. Смело можно решиться на прическу, о которой вы долго мечтали, но сомневались.

Лунный астропрогноз на 9 декабря

Нейтральный день, однако люди могут чувствовать грусть и меланхолию. Стрижка в таком случае только усугубит ситуацию. Поэтому, если это возможно, запланируйте ее на более благоприятное время.

Лунный астропрогноз на 10 декабря

Неблагоприятный период для изменений. Отрезать волосы сегодня означает привлечь неудачу и потерять силы. Лучше перенесите визит в салон.

Лунный астропрогноз на 11 декабря

Новая прическа 11 декабря станет вашим талисманом и будет способствовать успеху в карьерной сфере. Однако волосы лучше не красить.

Лунный астропрогноз на 12 декабря

Отличный день для изменения цвета, но не для стрижки. Отрезанные волосы могут спровоцировать мелкие неудачи и неприятности.

Лунный астропрогноз на 13 декабря

Удачный период для визита в парикмахерскую. Если вы сделаете стрижку сегодня, волосы будут быстрее отрастать и станут меньше сечься. Окраска в натуральные оттенки может способствовать улучшению материального положения.

Лунный астропрогноз на 14 декабря

14 декабря стоит быть осторожным с изменениями прически. Она может спровоцировать проблемы в личной жизни. Кроме того, стоит отказаться от маникюра и педикюра.

Лунный астропрогноз на 15 декабря

Постригите волосы сегодня, и они будут хорошо выглядеть. Благоприятной будет и покраска — после нее удача будет шагать рядом с вами.

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Лунный астропрогноз на 16 декабря

Нейтральный день. Изменение имиджа сегодня не спровоцирует негативных последствий. Можете смело отправляться в салон красоты.

Лунный астропрогноз на 17 декабря

Постригите волосы, и они будут быстрее отрастать. Также это удачный период для экспериментов. Полистайте модные журналы и соцсети, чтобы выбрать что-то действительно особенное.

Лунный астропрогноз на 18 декабря

Не самый лучший день для процедур. Любые вмешательства во внешний вид могут вызвать ухудшение настроения, упадок сил и даже депрессию.

Лунный астропрогноз на 19 декабря

Сегодня подстригать волосы не только можно, но даже нужно. Изменения внешности принесут заряд положительной энергии на долгое время, а также будут благоприятно влиять на финансовое положение.

Лунный астропрогноз на 20 декабря

Откажитесь от укорочения волос. Сегодня организм будет достаточно чувствительным, и такие изменения могут отразиться на иммунитете.

Лунный астропрогноз на 21 декабря

Изменение прически может вызвать перхоть и привлечь отрицательную энергию. 21 декабря также высокая вероятность конфликтов. Поэтому отложите визит к мастеру, если не хотите испортить отношения с близкими.

Лунный астропрогноз на 22 декабря

Неудачный день как для стрижки, так и для покраски. Чтобы не испортить настроение, обходите салоны красоты.

Лунный астропрогноз на 23 декабря

Сегодня идеальный день, чтобы воплотить в реальность прическу мечты. Можно решиться на короткую стрижку или необычный цвет.

Лунный астропрогноз на 24 декабря

Не стоит стричь волосы сегодня — они могут стать более ломкими и чаще сечься. Если хотите покрасить их, то лучше выбирайте натуральные оттенки.

Лунный астропрогноз на 25 декабря

Астрологи прогнозируют в этот день энергетическую бурю. Это убедительная причина, чтобы не менять прическу сегодня.

Лунный астропрогноз на 26 декабря

Замечательный период, чтобы посетить парикмахерскую. Стрижка или окраска волос принесут прилив сил и повлекут изменения к лучшему. Речь идет как о продвижении в карьерной сфере, так и в финансовой. Процедуры для волос будут способствовать их укреплению и улучшению структуры.

Лунный астропрогноз на 27 декабря

Не изменяйте цвет волос сегодня, а стрижку отложите на потом. Кардинальные изменения могут повлиять на состояние здоровья и ослабить вас.

Лунный астропрогноз на 28 декабря

Постригите волосы, чтобы привлечь удачу к себе. Новый цвет волос будет вам к лицу и подчеркнет вашу сексуальность.

Лунный астропрогноз на 29 декабря

Перенесите стрижку на более благоприятный период. День будет пронизан смешанной энергетикой — невозможно предугадать, какие последствия будет иметь изменение имиджа.

Лунный астропрогноз на 30 декабря

По прогнозам, 30 декабря будет полнолуние. Это переломный период для людей, поэтому от стрижки или окраски лучше отказаться. Чтобы выглядеть эффектно сегодня, сделайте укладку.

Лунный астропрогноз на 31 декабря

Покрасьте волосы в золотые или медные оттенки — это вызовет положительные изменения в финансовом положении. Займитесь уходом за волосами — помойте их, сделайте маску, но от стрижки лучше отказаться.

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