Международный день секса: 7 интересных фактов о сексе

Международный день секса отмечают 30 ноября во всем мире с 2007 года. Праздник не считается официальным, хотя был введен по инициативе ЮНЕСКО.
Считается, что идея Международного дня секса зародилась в общении пользователей интернет-форумов. Амстердам выбрали основным местом проведения праздника.
Активисты в этот день раздают листовки с информацией о безопасном сексе. Часто в небо запускают разноцветные презервативы. Также свои демонстрации в этот день проводят сексуальные меньшинства.
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7 интересных фактов о сексе в Международный день секса
- Секс помогает укрепить иммунную систему. Люди, которые хотя бы раз в неделю занимаются сексом, имеют более высокий уровень иммуноглобулина в организме.
- Секс омолаживает. Мужчины и женщины, которые сообщали, что занимались сексом в среднем четыре раза в неделю, выглядели примерно на 10 лет моложе своего реального возраста.
- Секс помогает уменьшить стресс. Многочисленные исследования показывают, что после секса снижается уровень тревоги и нормализуется сон.
- Самые простые позиции в сексе обеспечивают самые интенсивные оргазмы.
- Секс — это хорошее упражнение, которое помогает циркуляции крови, понижает уровень холестерина и выделяет полезные эндорфины.
- Секс помогает в потере веса. Час секса поможет сжечь 300 калорий.
- Женские оргазмы могут длиться в четыре раза дольше, чем мужские.
Какие позы в сексе помогают похудеть
Полноценные занятия спортом нельзя заменить сексуальным контактом. Однако активный секс также способствует уменьшению веса. Для этого нужно выбирать подвижные позы.
К примеру, позицию наездницы, паука или лягушки наоборот. Позы в сексе, которые способствуют похудению, смотрите на Фактах ICTV.