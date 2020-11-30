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Факты / Lifestyle
Віталій Плахта |

Международный день секса: 7 интересных фактов о сексе

Международный день секса отмечают 30 ноября во всем мире с 2007 года. Праздник не считается официальным, хотя был введен по инициативе ЮНЕСКО.

Считается, что идея Международного дня секса зародилась в общении пользователей интернет-форумов. Амстердам выбрали основным местом проведения праздника.

Активисты в этот день раздают листовки с информацией о безопасном сексе. Часто в небо запускают разноцветные презервативы. Также свои демонстрации в этот день проводят сексуальные меньшинства.

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7 интересных фактов о сексе в Международный день секса

  • Секс помогает укрепить иммунную систему. Люди, которые хотя бы раз в неделю занимаются сексом, имеют более высокий уровень иммуноглобулина в организме.
  • Секс омолаживает. Мужчины и женщины, которые сообщали, что занимались сексом в среднем четыре раза в неделю, выглядели примерно на 10 лет моложе своего реального возраста.
  • Секс помогает уменьшить стресс. Многочисленные исследования показывают, что после секса снижается уровень тревоги и нормализуется сон.
  • Самые простые позиции в сексе обеспечивают самые интенсивные оргазмы.
  • Секс — это хорошее упражнение, которое помогает циркуляции крови, понижает уровень холестерина и выделяет полезные эндорфины.
  • Секс помогает в потере веса. Час секса поможет сжечь 300 калорий.
  • Женские оргазмы могут длиться в четыре раза дольше, чем мужские.

Какие позы в сексе помогают похудеть

Полноценные занятия спортом нельзя заменить сексуальным контактом. Однако активный секс также способствует уменьшению веса. Для этого нужно выбирать подвижные позы.

К примеру, позицию наездницы, паука или лягушки наоборот. Позы в сексе, которые способствуют похудению, смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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