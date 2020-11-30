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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Международный день секса – поздравления в открытках

Международный день секса отмечается 30 ноября. Впервые его внесли в календарь праздников и памятных дат в 2007 году с подачи ЮНЕСКО.

По некоторым данным, идея празднования такого дня зародилась в форумах, которые также предложили выбрать местом проведения Амстердам. Там 30 ноября обычно проходят шествия и парады, на которых призывают к безопасному сексу, а также раздают листовки и презервативы.

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Краснеть не нужно, ведь это занятие нравится всем. Лучше поздравьте своих половинок с праздником.

Международный день секса 2020: поздравления в открытках

Международный день секса 2020: поздравления в открытках

Международный день секса 2020: поздравления в открытках

Международный день секса 2020: поздравления в открытках

Международный день секса 2020: поздравления в открытках

Календарь праздников на декабрь

В календаре праздников на декабрь 2020 насчитывается 36 различных праздников. Среди них украинцы смогут отпраздновать: День объятий (4 декабря), Всемирный день футбола (10 декабря), День благотворительности (13 декабря), Международный день чая (15 декабря), Всемирный день сноуборда (23 декабря), День подарков (26 декабря).

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