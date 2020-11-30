NASA планирует отправить людей на Луну в 2024

NASA работает над системой запуска Artemis Space Launch System, которая в 2024 году может позволить человеку вернуться на Луну.

Ожидается, что первый полет аппарата состоится в 2021 году. Он будет беспилотный. А уже через три года на спутник Земли впервые за почти 40 лет планируют отправить людей.

До 2026 года США планируют подготовить к запуску часть проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник.

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Станция должна производить энергию для поддержания работы исследовательского пункта. NASA и Министерство энергетики США уже объявили конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.

США уже отправляли людей на Луну. С 1969 по 1972 год там побывали 12 астронавтов.

Китай запустил на Луну ракету

24 ноября Китай запустил на Луну ракету для сбора образцов почвы.

Она должна доставить около 2 кг породы, что поможет понять, когда на Луне прекратилась вулканическая активность и исчезло магнитное поле.

Кроме того, Китай уже довольно давно говорит о строительстве собственной исследовательской станции на Луне.