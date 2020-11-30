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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Порно не порок, а оргазм не зависит от партнера: сексолог развеяла мифы о сексе

В Международный день секса нелишним будет вспомнить мифы, в которые многие продолжают верить и лишают себя удовольствия. 

О том, от каких табу в секс давно стоит отказаться Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова. 

Насколько важен секс в жизни человека?

— Секс в себя включает не только физиологические процессы, но и психоэмоциональные. Поэтому, если мы говорим о сексе для здоровья, то проще мастурбировать. А если говорить комплексно, то это важно, но это не жизненная необходимость.

Приводит ли большое количество партнеров к растяжению половых органов у женщин?

— Если бы это было так, то после родов женщина бы так и ходила с 15 см влагалищем. Это мышечная группа, которая растягивается и сокращается. Понятное дело, что тонус мышц важен, но для этого достаточно делать интимную гимнастику.

Международный день секс: топ мифов, в которые люди продолжают верить

Можно ли считать правильным утверждение, что у мужчин до брака должно быть много партнерш, а у женщины нет?

— Это бред. Это очень удобно для мужчин, ведь девушке потом просто не будет с кем сравнить. Это удобно, когда девушка невинна и берет только то, что дают. Когда у девушки за плечами некоторый опыт, то она понимает, что ей нравится, что нет, и с ней становится сложнее. Но не забываем о безопасности, контрацепции, гигиене, потому что чисто технически у женщин больше рисков, чем у мужчины.

Разрешен ли секс во время менструации?

— Гинекологи не запрещают такой секс, однако существуют нюансы. В этот период следует уделять больше внимания  половому акту: презерватив, меньше резких движений, отказ от поз, когда партнерша сверху. Хотя сами по себе оргазмы снижают болевые ощущения во время менструации у женщин. Не обязательно секс, но оргазм получить желательно.

Международный день секс: топ мифов, в которые люди продолжают верить

Секс для здоровья вне отношений. Какие есть негативные последствия?

— Для начала человеку стоит на самом деле определиться насчет того, что ему нужен именно секс или это попытка согласиться на меньшее. Второй момент, это безопасность. Если мы говорим о презервативах, проверке у врача и это подходит обоим, то это хорошо. Однако если речь идет о том, что человеку хочется отношений, тепла, принятия, любви, а он соглашается на секс для здоровья, то это чаще всего заканчивается разочарованием. Важно еще помнить, что если вам нужен просто оргазм, то для этого вам не обязательно обзаводиться партнером.

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Порнографию смотрят только извращенцы?

— Это категорически не так! Порнографию смотрят многие люди. Она может быть разной как визуально, так и эмоционально.

Влияет  ли на человека то, какие жанры взрослого кино он выбирает?

— Вообще да, влияет. Человек так устроен, что со временем наш организм привыкает к очень сильным стимуляциям, а потом хуже реагирует на более слабые. Реальный секс несет в себе меньше стимулов, чем порнография, как минимум, визуально. Человек привыкает видеть идеальную картинку с нарезкой самых сочных кадров. При этом он не прикладывает никак усилий. Плюс если человек смотрит слишком жесткое взрослое кино, то на фоне этого обычный секс ему может показаться пресным.

Международный день секс: топ мифов, в которые люди продолжают верить

Взрослые и самодостаточные люди не занимаются мастурбацией. Правильно ли придерживаться такого принципа?

— Это естественный процесс изучения своего тела или получения удовольствия. Однако важна гигиена и безопасность — не нужно использовать подручные предметы.

Самоудовлетворение у подростков. Как правильно должны реагировать родители?

— У подростков должна быть своя территория, которая должна закрываться на ключ. Прежде, чем войти в комнату, родители должны стучать. Если так случилось, что вы застали ребенка за этим делом, то просто развернитесь и уйдите. Если нужно, то обсудите это потом, если нет, то просто не поднимайте эту тему. Можете потом рассказать, как это делать безопасно.

Стеснение женщин во время секса из-за неидеального тела оправданно?

— Если ваш парень здоровый, половозрелый и адекватный, то он живет в реальности и знает, что у женщины есть волосы, руки, ноги и т.д. Если он возбужден, то он не присматривается к таким вещам. Если же он нервно реагирует на три волосинки на ноге или неравномерный тон кожи, то вопрос, насколько будет комфортно жить с таким человеком.

Препятствия на пути к женскому оргазму

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Существует ряд причин, почему женщины остаются без оргазмов. В  частности, это проблемы со здоровьем, страхи, комплексы. Почему женщины не могут получить оргазм — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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