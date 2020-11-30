Международный день секс: топ мифов, в которые люди продолжают верить

В Международный день секса нелишним будет вспомнить мифы, в которые многие продолжают верить и лишают себя удовольствия.

О том, от каких табу в секс давно стоит отказаться Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

Насколько важен секс в жизни человека?

— Секс в себя включает не только физиологические процессы, но и психоэмоциональные. Поэтому, если мы говорим о сексе для здоровья, то проще мастурбировать. А если говорить комплексно, то это важно, но это не жизненная необходимость.

Приводит ли большое количество партнеров к растяжению половых органов у женщин?

— Если бы это было так, то после родов женщина бы так и ходила с 15 см влагалищем. Это мышечная группа, которая растягивается и сокращается. Понятное дело, что тонус мышц важен, но для этого достаточно делать интимную гимнастику.

Можно ли считать правильным утверждение, что у мужчин до брака должно быть много партнерш, а у женщины нет?

— Это бред. Это очень удобно для мужчин, ведь девушке потом просто не будет с кем сравнить. Это удобно, когда девушка невинна и берет только то, что дают. Когда у девушки за плечами некоторый опыт, то она понимает, что ей нравится, что нет, и с ней становится сложнее. Но не забываем о безопасности, контрацепции, гигиене, потому что чисто технически у женщин больше рисков, чем у мужчины.

Разрешен ли секс во время менструации?

— Гинекологи не запрещают такой секс, однако существуют нюансы. В этот период следует уделять больше внимания половому акту: презерватив, меньше резких движений, отказ от поз, когда партнерша сверху. Хотя сами по себе оргазмы снижают болевые ощущения во время менструации у женщин. Не обязательно секс, но оргазм получить желательно.

Секс для здоровья вне отношений. Какие есть негативные последствия?

— Для начала человеку стоит на самом деле определиться насчет того, что ему нужен именно секс или это попытка согласиться на меньшее. Второй момент, это безопасность. Если мы говорим о презервативах, проверке у врача и это подходит обоим, то это хорошо. Однако если речь идет о том, что человеку хочется отношений, тепла, принятия, любви, а он соглашается на секс для здоровья, то это чаще всего заканчивается разочарованием. Важно еще помнить, что если вам нужен просто оргазм, то для этого вам не обязательно обзаводиться партнером.

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Порнографию смотрят только извращенцы?

— Это категорически не так! Порнографию смотрят многие люди. Она может быть разной как визуально, так и эмоционально.

Влияет ли на человека то, какие жанры взрослого кино он выбирает?

— Вообще да, влияет. Человек так устроен, что со временем наш организм привыкает к очень сильным стимуляциям, а потом хуже реагирует на более слабые. Реальный секс несет в себе меньше стимулов, чем порнография, как минимум, визуально. Человек привыкает видеть идеальную картинку с нарезкой самых сочных кадров. При этом он не прикладывает никак усилий. Плюс если человек смотрит слишком жесткое взрослое кино, то на фоне этого обычный секс ему может показаться пресным.

Взрослые и самодостаточные люди не занимаются мастурбацией. Правильно ли придерживаться такого принципа?

— Это естественный процесс изучения своего тела или получения удовольствия. Однако важна гигиена и безопасность — не нужно использовать подручные предметы.

Самоудовлетворение у подростков. Как правильно должны реагировать родители?

— У подростков должна быть своя территория, которая должна закрываться на ключ. Прежде, чем войти в комнату, родители должны стучать. Если так случилось, что вы застали ребенка за этим делом, то просто развернитесь и уйдите. Если нужно, то обсудите это потом, если нет, то просто не поднимайте эту тему. Можете потом рассказать, как это делать безопасно.

Стеснение женщин во время секса из-за неидеального тела оправданно?

— Если ваш парень здоровый, половозрелый и адекватный, то он живет в реальности и знает, что у женщины есть волосы, руки, ноги и т.д. Если он возбужден, то он не присматривается к таким вещам. Если же он нервно реагирует на три волосинки на ноге или неравномерный тон кожи, то вопрос, насколько будет комфортно жить с таким человеком.

Препятствия на пути к женскому оргазму

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Существует ряд причин, почему женщины остаются без оргазмов. В частности, это проблемы со здоровьем, страхи, комплексы. Почему женщины не могут получить оргазм — читайте на Фактах ICTV.