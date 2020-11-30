PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Полнолуние в декабре 2020: дата и что нельзя делать

Полнолуние в декабре 2020 приходится на 16-й лунный день. Оно наступит в 6:27 в понедельник, 30 декабря.

Светило будет находиться в фазе знака Рак. В этот период в приоритете должны быть материнство, семья и дом.

Когда месяц в фазе Рака, люди могут быть слишком восприимчивыми и чувствительными. Чтобы не поддаться эмоциям, стоит прощать обиды и смотреть на ситуации с разных сторон.

Читайте: Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Полнолуние — это довольно переломный период. Поэтому астрологи советуют отказаться от важных дел и не начинать ничего нового. Этот день лучше провести с семьей, посвятить его отдыху и релаксации.

Что нельзя делать в полнолуние в декабре 2020:

  • начинать новые дела;
  • отправляться в путешествия;
  • проводить хирургические операции;
  • записываться на косметологические процедуры.

Гороскоп на 2020 год

2020 — год перемен и трансформаций. Несмотря на большое количество негатива, он открывает возможности для развития и самореализации.

Смотрите гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка