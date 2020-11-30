Компания SpaceX готовит межпланетный корабль Starship к первому тестовому полету на 15 километров.
Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.
— Тестовую модель межпланетного космического корабля Starship планируют впервые запустить на 15 километров после предстартовой проверки, которая запланирована на понедельник, — сообщил он.
Запуск и посадку корабля планируют осуществить с пускового комплекса SpaceX в Бока-Чика, штат Техас.
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Также Маск отметил, что с вероятностью 33% запуск пройдет успешно.
Запуск спутников
Ракета Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 16 партию из 60 спутников Starlink.
Запуск ракеты проходил 24 ноября в 21.13 по местному времени (25 ноября в 04.13 по Киеву) с мыса Канаверал штата Флорида (США).
Starlink — проект компании SpaceX, который призван обеспечить жителей Земли высокоскоростным интернетом. Всего компания планирует запустить около 12 тыс. спутников.