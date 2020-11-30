Погода на 30 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине синоптики прогнозируют на понедельник, 30 ноября, сильные осадки и морозы.

В западных областях ожидаются снегопады ночью, однако днем пройдет мокрый снег. Столбики термометров днем покажу 1°…-2°, ночью -1°…-4°.

На Севере также пройдет мокрый снег, однако в Киевской области осадки не прогнозируются. Температура днем 1°…-1°, ночью 0°…-3°.

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В центральных регионах мокрый снег и заморозки до -1 ночью, хотя днем будет 1°…5°.

На Востоке осадки не ожидаются, только в Харьковской области пройдут дожди. Температура днем 2…5, ночью 2°…4°.

Жителям южных областей стоит приготовиться к дождю и мокрому снегу. Столбики термометров днем покажут 1°…7°, ночью 0°…5°.

Погода на декабрь 2020

В Украине погода в декабре 2020 в Украине будет морозная, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от +3° мороза до +2° тепла (в Крыму до +4° тепла).

Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм. Это не выходит за пределы средних многолетних значений.