Почему мужчины избегают серьезных отношений — объяснение психолога

Многие женщины хотя бы однажды сталкивались с проблемой непонимания того, что чувствует партнер, и готов ли он к серьезным отношениям.

Волнующая интрига со временем превращается в усталость ожидания, и часто такие отношения обрываются, даже не начавшись.

Нейропсихолог когнитивного развития Виктория Любаревич-Торхова поделилась с Фактами ICTV, почему мужчины боятся брать ответственность, и как поговорить с партнером, чтобы выяснить все чувства и возможность серьезных отношений в будущем.

Ни обещаний, ни свиданий

Существует не так много причин, почему мужчины опасаются быть решительными и ответственными в личной жизни.

Главная причина банальна, но честна: это отсутствие чувств.

Мужчине может быть интересно проводить с вами время, заниматься сексом или обсуждать сериалы или книги. Однако мыслями он либо с другой, либо видит вас исключительно как друга.

Если же чувства есть, но вы уже несколько месяцев (или даже лет) просто ходите на кофе или в кино, и отношения как будто повисли в воздухе, выбор сужается.

Деньги

Серьезные отношения — это не только о любви и романтике. Когда женщина мечтает о семье и детях, мужчина думает об их достатке.

Виктория Любаревич-Торхова убеждена, что многие мужчины не могут решиться на то, чтобы начать строить семью, именно из-за финансовой нестабильности.

— Они действительно переживают, чего могут добиться и что принести в семью. Даже если есть финансовый успех, мужчина может быть не до конца уверенным в его долговременности.

Проблемы детства

Если мальчик растет в семье, где родители (в основном мамы) для создания домашнего уюта используют жесткий контроль, взрослым он стремится как можно дольше оставаться независимым.

— Если семья ставила его в рамки “ты должен”, сейчас мужчина может не хотеть оставаться кому-то обязанным, и жить так, как ему заблагорассудится. Такое ощущение свободы он не хочет терять.

Поэтому такие мужчины ищут душевную девушку, ведь всем хочется тепла, ласки и понимания.

И в то же время мужчина будет искать в ней здоровое легкомыслие – это значит не так критично относиться к своему будущему и жить сегодняшним днем.

Честный разговор

В стремлении к серьезным отношениям женщина иногда не замечает потребности мужчины.

По мнению Виктории Любаревич-Торховой, важно надеяться на позитивные изменения, но не забывать, что существует тонкая грань.

— Для того, чтобы понять, как мужчина относится к вам, насколько он ценит и дорожит вами, а значит и вашими чувствами и потребностями, готов ли он заботиться о вас физически, психологически, финансово, необходимы конфликты.

Для того, чтобы конфликты не разрушали, а укрепляли и строили отношения, они должны быть конструктивными и ассертивными.

Конструктивные-когда есть конкретная задача, а не конфликт ради конфликта.

— Точно не вспоминать все прошлое, говоря о нем так, будто оно обязательно повторится в будущем. Это черта присуща женской истерике.

Ассертивный метод предполагает принцип плюс-минус-плюс. Вот как будет выглядеть такой разговор:

Плюс. Я понимаю, что сейчас ты не хочешь серьезных отношений.

Минус. Но мне важно знать, куда и в каком направлении мы движемся, чего ожидать, насколько серьезны твои намерения и на что я могу надеяться.

Плюс. Я уверена, что ты тоже понимаешь, насколько важно чувствовать и знать, что о тебе беспокоятся и имеют серьезные крепкие чувства, и что ты умеешь быть заботливым и в то же время прагматичным.

Ошибкой будет требовать от партнера обещать любовь и крепкие отношения на всю жизнь.

Однако важно правильно намекнуть, что вам небезразлично ваше будущее, и обсудить (или спланировать) следующие несколько лет.

Отношений не будет

На пути могут встречаться мужчины, которые не заинтересованы в серьезных отношениях вообще.

Пикап-мастер — обычно активно намекает на интимную близость, приправляя общение пикантными комплиментами. Классически исчезает сразу после того, как получает желаемое.

Держит дистанцию — загадочный мужчина со своими скелетами в шкафу, которыми может заинтересовать любознательных и доверчивых женщин. Однако чаще всего в этом шкафу для женщины места не остается.

Еще ребенок — такие мужчины не способны на решительные поступки, поскольку привыкли, что это сделают за них. Подходят женщинам, которые мечтают о матриархате и готовы к “усыновлению”.

Мистер разбитое сердце — всю жизнь страдает по женщине, растоптавшей его чувства. Может быть нежным и чувствительным, но не думайте, что он не способен на то, чтобы растоптать теперь уже ваши чувства.

Многие психологи утверждают, что мужская решимость — это черта характера, которую можно как приобрести, так и потерять.

А главные компоненты действительно крепких отношений — это искренние чувства, честные разговоры и желание меняться вместе.