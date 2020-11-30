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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Всемирный день домашних животных: какой праздник 30 ноября

30 ноября в мире проходит Киберпонедельник — это аналог Черной пятницы, но для онлайн-магазинов и маркетплейсов.

Также с 1998 года 30 ноября в мире отмечается Международный день защиты информации.

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Кроме того, в этот день отмечают Всемирный день домашних животных. Праздник призван напомнить людям об ответственности за животных, который мы приручили.

Именины у Григория, Лазаря, Михаила, Никона, Сергея, Андрея.

Народные приметы на 30 ноября:

  • Какая погода в этот день, то такой она будет всю зиму.
  • Сны в этот день вещие.
  • Если 30 ноября будет мороз, то это к холодной зиме.

Что нельзя делать 30 ноября:

  • Не ссорьтесь с родными.
  • Не тратьте лишних денег.
  • В этот день нельзя лениться.
  • Не злоупотребляйте алкоголем.

Календарь церковных праздников

Декабрь считается одним из самых богатых периодов на различные праздничные дни. Праздники начинаются с 1 декабря на когда чествуют Романа.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в нашем материале.

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