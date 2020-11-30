30 ноября в мире проходит Киберпонедельник — это аналог Черной пятницы, но для онлайн-магазинов и маркетплейсов.

Также с 1998 года 30 ноября в мире отмечается Международный день защиты информации.

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Кроме того, в этот день отмечают Всемирный день домашних животных. Праздник призван напомнить людям об ответственности за животных, который мы приручили.

Именины у Григория, Лазаря, Михаила, Никона, Сергея, Андрея.

Народные приметы на 30 ноября:

Какая погода в этот день, то такой она будет всю зиму.

Сны в этот день вещие.

Если 30 ноября будет мороз, то это к холодной зиме.

Что нельзя делать 30 ноября:

Не ссорьтесь с родными.

Не тратьте лишних денег.

В этот день нельзя лениться.

Не злоупотребляйте алкоголем.