30 ноября в мире проходит Киберпонедельник — это аналог Черной пятницы, но для онлайн-магазинов и маркетплейсов.
Также с 1998 года 30 ноября в мире отмечается Международный день защиты информации.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Кроме того, в этот день отмечают Всемирный день домашних животных. Праздник призван напомнить людям об ответственности за животных, который мы приручили.
Именины у Григория, Лазаря, Михаила, Никона, Сергея, Андрея.
Народные приметы на 30 ноября:
- Какая погода в этот день, то такой она будет всю зиму.
- Сны в этот день вещие.
- Если 30 ноября будет мороз, то это к холодной зиме.
Что нельзя делать 30 ноября:
- Не ссорьтесь с родными.
- Не тратьте лишних денег.
- В этот день нельзя лениться.
- Не злоупотребляйте алкоголем.
Календарь церковных праздников
Декабрь считается одним из самых богатых периодов на различные праздничные дни. Праздники начинаются с 1 декабря на когда чествуют Романа.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в нашем материале.