В первую очередь следует понимать, что решение завести домашнее животное не должно быть импульсивным. Вы должны понимать, что домашнее животное останется с вами на долгие годы, поэтому следует все взвесить и хорошенько обдумать.

Стоит учитывать не только вашу приязнь к отдельным питомцам, но и ваш стиль жизни. Например, кошки наиболее активны утром, а хорьки бодрствуют по ночам.

К тому же, некоторые животные требуют постоянного общения, поэтому если вы бываете дома редко, не стоит обрекать питомца на одиночество.

Также важно помнить, что крупному животному будет некомфортно в маленькой квартире.

Кроме того, если вы снимаете жилье, о планах завести любимца лучше посоветоваться с арендодателем.

Какое животное выбрать

Кошка. Вопреки мнению о независимости кошек, большинство из них общительны и любят внимание. Они не настолько требовательны, как собаки, хотя тоже нуждаются в ласке и игре.

Кошку довольно легко приучить к лотку и она не сильно требовательна к еде. Но она очень любит чистоту в своем уголке, поэтому убирать за ними нужно регулярно.

Собака. Собакам обязательно нужно выделять хотя бы несколько часов в день, ведь они очень любят общаться с людьми. Если вы живете в квартире, то лучше не заводить крупные породы.

Кроме того, некоторым породам требуются долгие и интенсивные прогулки, а другим – тщательный уход за шерстью. Помните о том, что собаку недостаточно кормить и выгуливать, ей нужны любовь, внимание, уважение и забота.

Птицы. Попугаи и канарейки очень умны и общительны, при этом требуют много внимания. Птицам нужно уделять минимум 2-3 часа в день, а на остальное время находить им занятие.

Учтите также то, что от птицы может быть много грязи, и немало времени будет уходить на чистку клетки.

Грызуны. Хомяки, мыши и крысы прекрасно подойдут для тех, кто живет в маленькой квартире или тех, у кого мало свободного времени.

Грызуны непривередливы и просты в уходе. Несмотря на это, у этих животных очень короткая жизнь. Хомяки живут около 4 лет, а крысы и песчанки – всего 2.

Лучший вариант для ребенка

Если вы решили подарить ребенку друга в виде домашнего животного, ориентируйтесь на характер и темперамент вашего малыша.

Также не забывайте о том, что вся ответственность за питомца все равно ляжет на ваши плечи. Поэтому берите того, за кем вы сами согласны ухаживать!

Если ребенок совсем маленький или у вас в семье никогда не было животных, начните с рыбок.

За ними не нужно много ухаживать и кормить приходится всего раз в день. Такие обязанности не должны вызвать проблем у детей.

Грызунов лучше выбирать для детей постарше. Хороший вариант — морские свинки. Они ласковые, редко кусаются и не настолько хрупкие как хомяки или крысы. К тому же, морские свинки живут до 8 лет.

За черепахой тоже достаточно легко ухаживать. Кроме того, она легко привыкает к владельцу и позволяет брать себя на руки.

Если вы все-таки решитесь на более традиционный вариант — кошку или собаку — помните, что их воспитание ляжет на ваши плечи.

Коты и собаки не воспринимают ребенка как своего хозяина, поэтому роль главного всегда принадлежит взрослым.

Если вы хотите помочь найти для животных надежные руки, можно обратиться в общественные организации, чтобы они помогли с выбором приюта.

О том, как взять животное из приюта, что нужно знать и как подготовиться к такому важному шагу, читайте в нашем материале.