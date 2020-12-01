Обычно конец года не ознаменовывается релизами многих больших видеоигр. В целом декабрь 2020 года не станет исключением.

Индустрия подбивает итоги уходящего года, вручают награды лучшим проектам.

Однако из-за пандемии коронавируса несколько проектов все же пришлось отодвинуть на этот непопулярный месяц.

Факты ICTV рассказывают о топ-3 видеоиграх, которые желательно держать на радаре в декабре 2020.

Cyberpunk 2077

После нескольких переносов, один из которых объявили после завершения разработки видеоигры, Cyberpunk 2077 наконец-то должен попасть в руки игроков в декабре.

Проект выглядит, как самая амбициозная видеоигра в жанре RPG за последние 10 лет.

Действие будет происходить в 2077 году в мегаполисе Найт-Сити, где кибернетические модификации тела ценят больше всего. В этом городе возможно все – от мелких косметических модификаций до значительных усилений человека.

Под контролем игрока окажется наемник по имени Ви (V), внешность и характеристики которого можно полностью настроить перед началом игры. Его главной целью будет поиск устройства, которое позволяет его владельцу обрести бессмертие.

Геймплей будет полностью следовать традициям старых ролевых игр, где каждый выбор будет влиять на сюжет и мир видеоигры. Поскольку за разработку Cyberpunk 2077 отвечает CD Projekt RED, известные серией игр Ведьмак, то можно ожидать обилия заданий, которые могут привести к разным исходам.

В остальном нас ждет shooter от первого лица, который сильно напоминает серию Deus Ex. Но и здесь выбор будет только за вами – решить конфликт мирно или ворваться в логово очередной банды вооруженным до зубов, добиться своей цели обманом или незаметно украсть желанное.

От Cyberpunk 2077 можно ожидать огромного и проработанного мира, который не оставит равнодушными фанатов RPG.

Дата выхода: 10 декабря

Платформы: PlayStation 5 (обратная совместимость), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S (обратная совместимость), ПК

В этом месяце студия Ubisoft приготовила для игроков необычную видеоигру, которая должна стать первой в новой серии.

Immortals Fenyx Rising расскажет о споре Зевса и Прометея о том, сможет ли солдат по имени Феникс спасти богов от гнева титана Тифона, который недавно сбежал из своей тюрьмы.

Хотя ситуация серьезная для греческой мифологии, видеоигра представлена в достаточно беззаботных красках. Зевс то и дело будет подшучивать над главным героем, а остальные персонажи ведут себя так, будто ничего страшного не случилось.

Во время путешествия главному герою предстоит исследовать золотой остров, чтобы вернуть богам их силу. Весь остров разделен на семь регионов, каждый из которых оформлен под стать одному из греческих всевышних.

Геймплейно Immortals Fenyx Rising похож на смесь последней Legends of Zelda и недавних проектов серии Assassin’s Creed. От первой проект взял исследование мира – очевидных путей к вашей цели часто не будет, потому придется думать, как забраться на скалу, обойти препятствие и т. д.

А вот бой будет больше напоминать Assassin’s Creed, однако с большей динамикой. И вот именно из-за стиля боя новый проект Ubisoft пока не завоевал внимания аудитории. Тем не менее у игры есть потенциал стать достаточно неплохим конкурентом Legends of Zelda.

Дата выхода: 3 декабря

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ПК

Worms Rumble

Серия видеоигр про кровожадных червячков живет уже 25 лет и не собирается уходить на покой в ближайшее время.

Worms Rumble станет достаточно интересной новинкой в серии, ведь вместо привычных пошаговых баталий игроков ждут сражения червей в реальном времени.

В остальном же геймплей не изменится. Червяки, как и раньше, будут находить различное оружие, чтобы задать жару соперникам.

В арсенале останется такое классическое оружие как базука, святая граната и взрывоопасная овца, но будут и новинки, которые должны привнести еще больше хаоса в каждый матч.

На старте в игре будут всего два режима – классический Deathmatch, в котором каждый игрок старается свести в могилу как можно больше вражеских червей, и режим Королевской битвы, где игроки будут сражаться до последнего червя на поле.

У Worms Rumble есть все шансы для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в серию и привлечь новых фанатов.

Однако делать ставку на жанр королевской битвы, от которой многие игроки устали, достаточно опасно.

Дата выхода: 1 декабря

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, ПК

Фото: Cyberpunk 2077, Ubisoft

Видео: Cyberpunk 2077, PlayStation