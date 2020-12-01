День ангела Николая: поздравления в СМС и открытках

День ангела Николая празднуют много раз в году, в том числе 19 декабря.
Также всех Николаев можно поздравлять 6 января, 16-17 февраля, 11 марта, 13 марта, 22 марта, 7 мая, 22 мая, 29 мая, 9 августа, 5-6 октября, 8 октября, 4 ноября, 10 ноября, 13 ноября, 25 ноября, 12 декабря, 29 декабря.
Значение имени — народный победитель.
Характер Николая
Из положительных качеств можно выделить трудолюбие, сообразительность и оптимизм. А вот из отрицательных — неумение контролировать свои эмоции.
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Об этом парне можно сказать, что он целеустремленный и уверенный — достигает цели в любой работе, если действительно этого захочет. Также Николай любит путешествовать и встречаться с друзьями.
Другие формы имени Николай
Коля, Колюня, Колюся, Колян, Николка, Клаус.
Поздравления с Днем ангела Николая в СМС и открытках смотрите в материале Фактов ICTV.
Открытки с Днем ангела Николая:
СМС поздравления с Днем ангела Николая:
***
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
***
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всём тебе везет,
Пускай во всём пребудет взлет.
***
Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай.
И живи на позитиве
В этом странном большом мире.
***
Николай — отличный парень:
Замечательный он друг,
Он внимательный и чуткий,
Замечает всё вокруг.
***
Коля-Коля, Николай,
Ты сегодня погуляй!
Именины ведь настали.
Всех друзей твоих собрали,
Будем в праздник поздравлять,
Только лучшего желать,
Море преданных друзей
И прекраснейших идей!
***
Николай, тебе сегодня
Поздравления мои.
Пожелаю тебе много
И удачи, и любви.
Дружбы искренней и верной,
И душевной красоты.
В именины, это верно,
Все сбываются мечты!
***
Пусть жизнь твоя сияет звездопадом,
Желанья исполняются в мгновенье,
Успех и счастье вечно будут рядом,
Не будет только зла и огорченья.
Пусть для тебя в таком прекрасном мире
Цветет заря, поют с восходом птицы,
Будь, Николай, на свете всех счастливей,
Не будет пусть у радости границы!
***
Календарь церковных праздников на декабрь
В календаре церковных праздников на декабрь 2020 насчитывает много важных дат. 19 декабря — Николая Чудотворца. В этот день Святой Николай приносит детям подарки, которые прячет под подушкой. Считается, что он занимается воинов, водителей и теми, кто путешествует, помогает бедным в затруднении и является покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.
Кроме того, в декабре православные христиане придерживаются Рождественского поста, который является одним из крупнейших и суровых. Он начинается 28 ноября 2020 года, а заканчивается 6 января 2021 года.