День ангела Николая: поздравления в СМС и открытках

День ангела Николая празднуют много раз в году, в том числе 19 декабря.

Также всех Николаев можно поздравлять 6 января, 16-17 февраля, 11 марта, 13 марта, 22 марта, 7 мая, 22 мая, 29 мая, 9 августа, 5-6 октября, 8 октября, 4 ноября, 10 ноября, 13 ноября, 25 ноября, 12 декабря, 29 декабря.

Значение имени — народный победитель.

Характер Николая

Из положительных качеств можно выделить трудолюбие, сообразительность и оптимизм. А вот из отрицательных — неумение контролировать свои эмоции.

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Об этом парне можно сказать, что он целеустремленный и уверенный — достигает цели в любой работе, если действительно этого захочет. Также Николай любит путешествовать и встречаться с друзьями.

Другие формы имени Николай

Коля, Колюня, Колюся, Колян, Николка, Клаус.

Поздравления с Днем ангела Николая в СМС и открытках смотрите в материале Фактов ICTV.

Открытки с Днем ангела Николая:

СМС поздравления с Днем ангела Николая:

***

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

***

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай.

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

***

Николай — отличный парень:

Замечательный он друг,

Он внимательный и чуткий,

Замечает всё вокруг.

***

Коля-Коля, Николай,

Ты сегодня погуляй!

Именины ведь настали.

Всех друзей твоих собрали,

Будем в праздник поздравлять,

Только лучшего желать,

Море преданных друзей

И прекраснейших идей!

***

Николай, тебе сегодня

Поздравления мои.

Пожелаю тебе много

И удачи, и любви.

Дружбы искренней и верной,

И душевной красоты.

В именины, это верно,

Все сбываются мечты!

***

Пусть жизнь твоя сияет звездопадом,

Желанья исполняются в мгновенье,

Успех и счастье вечно будут рядом,

Не будет только зла и огорченья.

Пусть для тебя в таком прекрасном мире

Цветет заря, поют с восходом птицы,

Будь, Николай, на свете всех счастливей,

Не будет пусть у радости границы!

***

Календарь церковных праздников на декабрь

В календаре церковных праздников на декабрь 2020 насчитывает много важных дат. 19 декабря — Николая Чудотворца. В этот день Святой Николай приносит детям подарки, которые прячет под подушкой. Считается, что он занимается воинов, водителей и теми, кто путешествует, помогает бедным в затруднении и является покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.

Кроме того, в декабре православные христиане придерживаются Рождественского поста, который является одним из крупнейших и суровых. Он начинается 28 ноября 2020 года, а заканчивается 6 января 2021 года.