День ангела Романа — поздравления в СМС и открытках

1 декабря в Украине отмечается День ангела Романа. Считается, что святой Роман исцеляет бесплодие, поэтому ему молятся те, кто хочет родить ребенка.

Роман — древнеримское имя, которое в дословном переводе означает римлянин. Для него характерны доброта, сообразительность, вежливость, остроумие. Обычно это моторные люди, которые легко адаптируются в любом коллективе.

Ко Дню ангела Романа Факты ICTV собрали лучшие поздравления, которым обрадуются ваши близкие.

СМС поздравления в стихах и прозе:

***

Роман, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Ты можешь быть сегодня пьян,

Ведь именины наступили!

Желаю счастья я, Роман,

Чтоб люди близкие любили,

Чтоб вдохновение пришло,

Удача чтоб не подводила,

Ты будь счастливым всем назло,

Чтоб на душе спокойно было!

***

Желаю Роме от души

На ангела прекрасный день,

Успех к тебе чтоб поспешил,

Пропала неурядиц тень.

Пусть счастье, наконец, придёт,

И сбудутся пускай мечты.

Успех тебя пусть вознесёт

До небывалой высоты.

***

День ангела — тот день, когда к тебе

Спустился ангел и повел тебя по жизни.

Желаю, Рома, быть на высоте,

Желаю и любви, и оптимизма!

***

Сегодня, в этот твой особый день

Желаю, чтобы жизнь бывала разной,

Чтоб впечатления искать было не лень,

Роман, чтоб каждый день твой был прекрасным!

***

Самого обаятельного парня по имени Роман хочу поздравить с его праздником! Желаю, Ромочка, тебе, чтоб любая работа давалась легко, а успех был стремительным и стабильным, чтоб твое счастье было долговечным и прочным, радость души — искренней, здоровье — крепким, друзья-надежными, а любовь твоя — верной и взаимной. С Днем ангела!

***

Дорогой Роман! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Поздравления в открытках:

Календарь праздников на декабрь

В календаре на декабрь 2020 много профессиональных праздников. Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число. Есть в нем и государственный праздник — это Рождество (25 декабря), которое принесет украинцам дополнительный выходной.

Всего в последний месяц года будет девять выходных.

Кроме того, в декабре украинцы будут праздновать: Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день людей с инвалидностью, День объятий, Международный день борьбы с коррупцией, День благотворительности и Международный день солидарности людей.