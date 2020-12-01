День работников прокуратуры ежегодно отмечают 1 декабря. Прокуроры следят за тем, чтобы государство не нарушало права человека, проверяют работу государственных служб и чиновников, а также следят, чтобы граждане Украины не шли против закона.

Специализированная антикоррупционная, Военная и Генеральная прокуратура Украины — все они отмечают свой профессиональный праздник.

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Если у вас есть друзья или родные, которые работают в правоохранительных органах, то выбирайте открытку, которую вы пришлете в приветствие дорогому человеку.

Лучшие поздравления с Днем работников прокуратуры в картинках

Календарь праздников на декабрь 2020

В декабре немало важных праздников — как профессиональных, так и церковных. В последний месяц зимы, например, празднуют также День работников статистики, День работников суда, а также Рождество Христово.

Подробный календарь праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.