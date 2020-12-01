День Святого Николая 2020: традиции и история праздника

День святого Николая наступит совсем скоро – 19 декабря. Он традиционно открывает череду новогодних и рождественских праздников. В этот день в украинских городах зажигают елки, а дети находят сладости под подушкой, которые принесет святой Николай.

История и традиции Дня святого Николая – читайте в материале Фактов ICTV.

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История Дня святого Николая

День святого Николая посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве. Николай Чудотворец был римским священником греческого происхождения. Он жил в III–IV веках и сотворил много чудес, как при жизни, так и после своей смерти.

Святой родился в богатой семье в греческой колонии Патара в малоазийской римской провинции Ликия. Он с самого детства отличался непоколебимой верой в Бога и добрыми делами. Будучи ребенком, он проводил много часов за молитвами. Когда родители святого Николая умерли, все вещи он раздал бедным и нуждающимся.

По преданию, Николай однажды помог семье бедного вдовца, у которого было три дочери-бесприданницы. Их никто не хотел брать замуж. Тогда Николай спас девушек от позора и несчастной доли. Однажды ночью он положил под окна дома мешочек с золотыми монетами и так помог молодым девушкам устроить свою судьбу. Добрые дела Николая не остались незамеченными. Местные жители избрали его своим епископом.

Первые упоминания о почитании Николая появились в VI веке, когда император Юстиниан I возвел в Константинополе Церковь. Позже почитать святого стали во многих христианских странах – Греции, Италии, Германии, Украине. В нашей стране в честь святого назван город Николаев.

Традиции на день святого Николая

19 декабря святой Николай приносит всем детям, которые слушали родителей и весь год вели себя хорошо, сладкие подарки. Считается, что за непослушание вместо подарков дети могут получить розги или уголек.

Вторая традиция на 19 декабря связана с новогодними и рождественскими праздниками. Традиционно в этот день в городах зажигают елки и открывают праздничные ярмарки и фестивали.

Этот праздник отмечают в кругу семьи за праздничным столом. Раньше было принято собираться большими компаниями, веселиться, запрягать лошадей и кататься по селу, чтобы узнать, насколько скользкий снег выпал. К сожалению, эта веселая традиция осталась в прошлом.

В Украине было принято окроплять хозяйство святой водой. В праздник также люди всегда просили о хорошем урожае и о том, чтобы Чудотворец уберег от бедствий, болезней и невзгод.

Приметы на День святого Николая

Чтобы весь следующий год был счастливым, на День святого Николая в 2020 году соблюдайте такие приметы:

не сквернословьте и не ругайтесь, чтобы не потерять свое счастье;

просите прощения, если кого-то обидели, и сами прощайте обиды;

делайте 19 декабря хорошие дела, но не для себя, а для других. Считается, что если не помочь бедным и нуждающимся, вы сами будете семь лет терпеть убытки.

На день святого Николая люди издавна наблюдали за погодой. Если 19 декабря тепло, май будет теплым. Если на деревьях появился иней, можно ждать хороший урожай хлеба.

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