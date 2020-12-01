1 декабря — это первый день зимы, который несет радость и ожидание чуда от грядущих праздников.

Всегда хочется, чтобы в этот день было снежно на улице и тепло на душе, но если снега еще нет, то вы можете самостоятельно сделать первый день зимы волшебным временем.

Отправьте сегодня родным и друзьям оригинальную открытку с первым днем зимы.

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Открытки с первым днем зимы 2020

Церковные праздники в декабре 2020

В православном календаре на декабрь 2020 будет немало важных дат.

В частности, 4 декабря отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него Святой Николай приносит подарки.