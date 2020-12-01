Магнитные бури 2020 в декабре: даты магнитных бурь

Серьезные магнитные бури в декабре 2020 года не ожидаются, однако к небольшим колебаниям все-таки нужно быть готовыми.

Так, первая половина месяца пройдет без каких-либо колебаний.

Единственная магнитная буря ожидается 19 декабря. Также это означает, что магнитосфера будет возбужденной 18 декабря.

Читайте: Магнитные бури в 2020 — календарь на год

Согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря 19 декабря имеет статус G1 — слабая буря.

Для кого магнитные бури опасны

Чаще всего от магнитных бурь страдают метеозависимые люди, представители старшего поколения, а также те, кто имеют хронические заболевания. Кроме того, колебания негативно сказываются на состоянии гипертоников и гипотоников.

Обычно люди жалуются на головную боль, аритмию, перепады давления, шум в ушах.

Как избежать проблем со здоровьем во время магнитных бурь

На этот период лучше отказаться от алкоголя, кофе. Следите за своим рационом, в котором не должно быть жирной, острой и соленой пищи.

Больше времени проводите на свежем воздухе.

Лунный календарь на декабрь 2020