Магнитные бури 2020 в декабре: даты магнитных бурь

Серьезные магнитные бури в декабре 2020 года не ожидаются, однако к небольшим колебаниям все-таки нужно быть готовыми.
Так, первая половина месяца пройдет без каких-либо колебаний.
Единственная магнитная буря ожидается 19 декабря. Также это означает, что магнитосфера будет возбужденной 18 декабря.
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Согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря 19 декабря имеет статус G1 — слабая буря.
Для кого магнитные бури опасны
Чаще всего от магнитных бурь страдают метеозависимые люди, представители старшего поколения, а также те, кто имеют хронические заболевания. Кроме того, колебания негативно сказываются на состоянии гипертоников и гипотоников.
Обычно люди жалуются на головную боль, аритмию, перепады давления, шум в ушах.
Как избежать проблем со здоровьем во время магнитных бурь
На этот период лучше отказаться от алкоголя, кофе. Следите за своим рационом, в котором не должно быть жирной, острой и соленой пищи.
Больше времени проводите на свежем воздухе.
Лунный календарь на декабрь 2020
Лунный календарь на декабрь 2020 предусматривает много дней как с положительной энергетикой, так и с отрицательной. Первый месяц зимы откроет возможности для продвижения в карьерной и финансовой сферах, а также и в личной жизни.
Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь на декабрь 2020, который укажет на благоприятные, нейтральные и негативные дни.