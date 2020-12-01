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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Мы пережили осень 2020: реакция соцсетей на первый день зимы

1 декабря — первый день зимы. В этот день люди делятся надвое: одни в восторге ожидают Нового года и магической атмосферы, а другие жалуются на зиму и хотят тепла.

1 декабря также популярно поздравлять друг друга с первым днем ​​зимы. Пользователи интернета особенно активны в этот день, они публикуют смешные картинки, фотографии снега, жалуются на 2020 год и ждут новогодних праздников.

Факты ICTV собрали популярные шутки, изображения и фотожабы на тему первого  дня зимы.

Читайте: День зимнего солнцестояния 2020: когда состоится и традиции

  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
  • Реакція мережі на перший день зими
Мы пережили осень 2020: реакция соцсетей на первый день зимы / 9 фотографий

Поздравления с первым днем ​​зимы

В первый день зимы принято слать друг другу поздравительные открытки. Обычно люди в этот день желают хорошей зимы, много снега и счастья.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с первым днем ​​зимы в картинках, чтобы вы могли порадовать своих друзей и родных.

Фото: Pexels

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