Мы пережили осень 2020: реакция соцсетей на первый день зимы

1 декабря — первый день зимы. В этот день люди делятся надвое: одни в восторге ожидают Нового года и магической атмосферы, а другие жалуются на зиму и хотят тепла.

1 декабря также популярно поздравлять друг друга с первым днем ​​зимы. Пользователи интернета особенно активны в этот день, они публикуют смешные картинки, фотографии снега, жалуются на 2020 год и ждут новогодних праздников.

Факты ICTV собрали популярные шутки, изображения и фотожабы на тему первого дня зимы.

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Поздравления с первым днем ​​зимы

В первый день зимы принято слать друг другу поздравительные открытки. Обычно люди в этот день желают хорошей зимы, много снега и счастья.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с первым днем ​​зимы в картинках, чтобы вы могли порадовать своих друзей и родных.