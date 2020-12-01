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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Первый день зимы: прикольные поздравления

Первый день зимы в 2020 году приходится на вторник.

Если вы уже с нетерпением ждете сказочной атмосферы Нового года и Рождества, поделитесь этим настроением с друзьями и порадуйте их поздравлениями с первым днем зимы.

Прикольные поздравления с первым днем зимы

Лыжи и санки, коньки, сноуборды,
Красные, заиндевевшие морды,
Шубы и шапки, похолоданье,
Не время года, а наказанье!

***

Привет вам, простуда и сопли!
Ура уменьшению суток!
Да здравствуют громкие вопли
Заваленных в снег институток!
И все-таки я с наслажденьем
Лицо первым снегом умою,
Дарующим перерожденье!
А Вас поздравляю с зимою!

***

Мороз и солнце… день плохой,
Когда идешь ты утром рано,
И коченеют щеки, нос,
А на губах замерз вопрос:
Чего бы дома не остаться,
Когда вдруг стало минус двадцать?

Читайте: Подарки на Новый год 2021 детям

***

Настало время живописное –
Краснеют у людей носы!
И за окном мороз немыслимый, —
С начесом надевай трусы!
Зима пришла – она торопится,
С собой метель и снег несет!
Пусть настроенье не испортится,
Ведь ждет зимою Новый год!

***

Зима, конечно, время на любителя,
Но всем ее природа посылает!
А было б так – зима лишь для ценителей,
А остальным природа лето оставляет…
Но сказки ждать, увы, нам не приходится,
Мороз крепчает, шубы доставайте!
Зима порой у нас пять месяцев находится,
Вы лучше к холодам скорее привыкайте!

*****

Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.

Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо…
Тебя же — с первым днем зимы!

Выходные на Новый год 2021 и Рождество

Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.

Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), который приходится на пятницу. Украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Новый год будет в четверг 31 декабря. Выходной по решению Кабмина назначен на 1 января. Так граждане Украины будут иметь три выходных подряд — пятница, суббота и воскресенье.

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