Первый день зимы: прикольные поздравления

Первый день зимы в 2020 году приходится на вторник.
Если вы уже с нетерпением ждете сказочной атмосферы Нового года и Рождества, поделитесь этим настроением с друзьями и порадуйте их поздравлениями с первым днем зимы.
Прикольные поздравления с первым днем зимы
Лыжи и санки, коньки, сноуборды,
Красные, заиндевевшие морды,
Шубы и шапки, похолоданье,
Не время года, а наказанье!
***
Привет вам, простуда и сопли!
Ура уменьшению суток!
Да здравствуют громкие вопли
Заваленных в снег институток!
И все-таки я с наслажденьем
Лицо первым снегом умою,
Дарующим перерожденье!
А Вас поздравляю с зимою!
***
Мороз и солнце… день плохой,
Когда идешь ты утром рано,
И коченеют щеки, нос,
А на губах замерз вопрос:
Чего бы дома не остаться,
Когда вдруг стало минус двадцать?
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***
Настало время живописное –
Краснеют у людей носы!
И за окном мороз немыслимый, —
С начесом надевай трусы!
Зима пришла – она торопится,
С собой метель и снег несет!
Пусть настроенье не испортится,
Ведь ждет зимою Новый год!
***
Зима, конечно, время на любителя,
Но всем ее природа посылает!
А было б так – зима лишь для ценителей,
А остальным природа лето оставляет…
Но сказки ждать, увы, нам не приходится,
Мороз крепчает, шубы доставайте!
Зима порой у нас пять месяцев находится,
Вы лучше к холодам скорее привыкайте!
*****
Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.
Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо…
Тебя же — с первым днем зимы!
Выходные на Новый год 2021 и Рождество
Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.
Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), который приходится на пятницу. Украинцы будут отдыхать три дня подряд.
Новый год будет в четверг 31 декабря. Выходной по решению Кабмина назначен на 1 января. Так граждане Украины будут иметь три выходных подряд — пятница, суббота и воскресенье.