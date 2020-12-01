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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

СМС-поздравления с первым днем зимы

Первый день зимы в 2020 году приходится на вторник.

Если вы уже с нетерпением ждете сказочной атмосферы Нового года и Рождества, поделитесь этим настроением с друзьями и порадуйте их поздравлениями с первым днем зимы.

 Лучшие СМС-поздравления с первым днем зимы 2020

*****

Летит снежинкой поздравленье
С прекрасным, первым днем зимы!
Сегодня — супер-настроенья
Всем от души желаем мы!

*****

Поздравляю тебя с зимою!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!

Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!

*****

Сегодня первый день зимы,
Снежинки в воздухе кружатся,
И высыпав во все дворы
Детишки радостно резвятся!

Желаем в зимнюю пору,
Прогнать осеннюю хандру!
Пусть снежной сказки вдохновение
Вам улучшает настроение!

Читайте: Подарки на Новый год 2021 детям

*****

Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.

Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо…
Тебя же — с первым днем зимы!

*****

Осень ушла и в преддверии зимы,
Мы вновь считаем заветные дни,
Я пожелаю тебе не скучать,
И в эту зиму отлично гулять.

*****

Декабрь в гости заглянул,
И все, как будто в первый раз,
Желаю, чтоб морозный гул,
Привел опять тебя в экстаз.

*****

Ощущаем снова мы
С наступлением зимы
Предвкушение чудес,
К жизни новый интерес!

Вам желаем не грустить,
В позитиве вечном быть,
Посерьёзнее мечтать,
И хорошего лишь ждать!

Выходные на Новый год 2021 и Рождество

Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.

Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), который приходится на пятницу. Украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Новый год будет в четверг 31 декабря. Выходной по решению Кабмина назначен на 1 января. Так граждане Украины будут иметь три выходных подряд — пятница, суббота и воскресенье.

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