Мировые праздники в декабре (December global holidays) — дудл Google

Google 1 декабря создал новый дудл под названием December global holidays — мировые праздники в декабре.

Дуд посвящен в частности Рождеству, которое празднуют 25 декабря, Хануке (10-18 декабря), Кваанзе (26 декабря-1 января), Дню подарков (26 декабря).

Рождество

25 декабря христиане восточного обряда праздную Рождество — рождение Иисуса Христа.

Ханука

Ханука еврейский праздник в память об освящении Второго храма в Иерусалиме, который отмечают с 10 по 18 декабря.

Кванза

Кванза — афроамериканский фестиваль предновогодних торжеств с 26 декабря до 1 января.

Календарь церковных праздников

Декабрь считается одним из самых богатых периодов на различные праздничные дни. Праздники начинаются с 1 декабря на когда чествуют Романа.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 годсмотрите в нашем материале.