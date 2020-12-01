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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Мировые праздники в декабре: Google создал новый дудл

Google 1 декабря создал новый дудл под названием December global holidays — мировые праздники в декабре.

Дуд посвящен в частности Рождеству, которое празднуют 25 декабря, Хануке (10-18 декабря), Кваанзе (26 декабря-1 января), Дню подарков (26 декабря).

Мировые праздники в декабре (December global holidays) — дудл Google

Рождество

25 декабря христиане восточного обряда праздную Рождество — рождение Иисуса Христа.

Ханука

Ханука еврейский праздник в память об освящении Второго храма в Иерусалиме, который отмечают с 10 по 18 декабря.

Кванза

Кванза — афроамериканский фестиваль предновогодних торжеств с 26 декабря до 1 января.

Календарь церковных праздников

Декабрь считается одним из самых богатых периодов на различные праздничные дни. Праздники начинаются с 1 декабря на когда чествуют Романа.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 годсмотрите в нашем материале.

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