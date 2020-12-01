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Факты / Lifestyle
Віталій Плахта |

Впервые за 44 года соберет грунт: китайский аппарат успешно сел на Луну

Китайский аппарат Чанъэ-5 совершил успешную посадку на поверхность Луны.

Посадка произошла в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны, сообщили китайские государственные СМИ.

Посадка была драматичной: прямая трансляция с камер видеонаблюдения оборвалась всего за несколько минут до того, как посадочный модуль должен был совершить спуск на поверхность.

Однако вскоре прямая трансляция возобновилась и показала кадры, на которых аппарат Чанъэ-5 успешно спускается на Луну.

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Миссия Чанъэ-5

Аппарат Чанъэ-5 соберет за 48 часов образцы лунных пород впервые с 1976 года и присоединится к двум другим китайским посадочным модулям, один из которых в настоящее время исследует поверхность Луны.

Через двое суток аппарат доставит капсулу с примерно двумя килограммами грунта на орбитальный модуль, который отправится обратно к Земле.

Ранее доставить грунт с Луны на Землю удавалось лишь США и СССР.

Источник: VICE

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