1 декабря в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден в 1988 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН.
Сегодня православные верущие почитают память мученика Платона, мучеников Романа диакона и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона Гадаринского, Алфея Кесарийского, святого Николая Виноградова.
Носители двух имен празднуют именины в этот день — Платоны и Романы.
Народные приметы и традиции
- Погода 1 декабря покажет, какой будет вся зима.
- Увидеть комара или муху — к оттепели.
- Метель за окном свидетельствует о том, что и на Масленицу все вокруг заметет.
- Стоит ждать потепления, если ворона разгуливает по двору.
- Месяц на небе в кругу – стоит готовиться к снегопаду.
- Если сбоку от месяца видны яркие блики, то ожидаются холода.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Что нельзя делать
Нельзя забыть о молитве святым Роману и Платону о том, чтобы пережить зиму и получить хороший урожай следующей осенью.
Нельзя лежать без дела, ведь наши предки, несмотря на то, что сельскохозяйственные работы были уже завершены, сегодня активно выполняли другие дела по хозяйству.
О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.