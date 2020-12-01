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Факты / Lifestyle
Віталій Плахта |

Всемирный день борьбы со СПИДом: какой праздник сегодня, 1 декабря

1 декабря в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден в 1988 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегодня православные верущие почитают память мученика Платона, мучеников Романа диакона и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона Гадаринского, Алфея Кесарийского, святого Николая Виноградова.

Носители двух имен празднуют именины в этот день — Платоны и Романы.

Народные приметы и традиции

  • Погода 1 декабря покажет, какой будет вся зима.
  • Увидеть комара или муху — к оттепели.
  • Метель за окном свидетельствует о том, что и на Масленицу все вокруг заметет.
  • Стоит ждать потепления, если ворона разгуливает по двору.
  • Месяц на небе в кругу – стоит готовиться к снегопаду.
  • Если сбоку от месяца видны яркие блики, то ожидаются холода.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать

Нельзя забыть о молитве святым Роману и Платону о том, чтобы пережить зиму и получить хороший урожай следующей осенью.

Нельзя лежать без дела, ведь наши предки, несмотря на то, что сельскохозяйственные работы были уже завершены, сегодня активно выполняли другие дела по хозяйству.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

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