1 декабря в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден в 1988 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегодня православные верущие почитают память мученика Платона, мучеников Романа диакона и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона Гадаринского, Алфея Кесарийского, святого Николая Виноградова.

Носители двух имен празднуют именины в этот день — Платоны и Романы.

Народные приметы и традиции

Погода 1 декабря покажет, какой будет вся зима.

Увидеть комара или муху — к оттепели.

Метель за окном свидетельствует о том, что и на Масленицу все вокруг заметет.

Стоит ждать потепления, если ворона разгуливает по двору.

Месяц на небе в кругу – стоит готовиться к снегопаду.

Если сбоку от месяца видны яркие блики, то ожидаются холода.

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Что нельзя делать

Нельзя забыть о молитве святым Роману и Платону о том, чтобы пережить зиму и получить хороший урожай следующей осенью.

Нельзя лежать без дела, ведь наши предки, несмотря на то, что сельскохозяйственные работы были уже завершены, сегодня активно выполняли другие дела по хозяйству.

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