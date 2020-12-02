День ангела Дениса: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Дениса празднуют несколько раз в год: 18, 25 и 28 октября; 3, 14 и 23 ноября; 2, 12 и 30 декабря.

Значение имени — посвященный богу Дионису, древнегреческому богу природы и вина.

А вот на Буковине и в Карпатах можно встретить женские аналоги этого имени — Дионизия, Денизия.

Характер: Парень очень общительный, поэтому у него много друзей. Также Денис очень любит животных, всегда старается угостить четвероногих любимцев. Учится хорошо, хотя часто получает замечания от учителя из-за своей неусидчивости.

Денис — везучий, ему часто улыбается фортуна, особенно тогда, когда он этого не ожидает.

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СМС-поздравления с Днем ангела Дениса

***

Денис, тебя я поздравляю,

Хочу успехов пожелать.

Добьешься многого ты, знаю,

Пусть все получится на пять.

***

С праздником тебя, Денис!

Пусть всё будет зашибись.

Пусть удача ждет во всём,

Радость пусть приходит в дом.

***

Живи счастливо, улыбайся!

Удачей каждой наслаждайся!

И новый день встречай всегда,

Как будто он — твоя мечта.

Денис, пускай твои сомненья

Уйдут за красный горизонт.

И ночью в вещем сновиденье

Узнаешь лучший в жизни ход.

***

Будь счастлив, любимый, насколько возможно,

И смело, с улыбкой по жизни иди.

Не смей унывать, как бы ни было сложно,

И знай, что тебя верный ангел хранит.

***

Сегодня, Денис, ваш праздник!

День ангела – день именин!

Желаю вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

И пусть пропадают ненастья,

Любви свет в судьбе пусть вершит!

Не знали вас, чтобы несчастья,

Пусть ангел вас благословит!

***

Поздравляю, красавчик Денис!

Ты к успеху и счастью стремись.

И они непременно придут,

В мир веселья тебя уведут!

***

От сердца и души, Денис,

Тебе желаю лишь добра!

В свой день ангела улыбнись

И стань счастливей, чем вчера!

Пускай все планы и мечты

Осуществятся без труда!

Желаю, чтоб здоров был ты,

А также полон сил всегда!

***

Поздравление с Днем ангела Дениса в прозе:

***

Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днем! Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твое окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.

***

С Днем ангела, Денис! Желаю тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. С праздником!

***

Дорогой Денис, желаю тебе всегда быть на высоте и достигать поставленных целей! Пускай деньги водятся в твоем кошельке, в душе господствует счастье, а в теле — здоровье и бодрый дух! Пусть жизнь тебе дарит только приятные сюрпризы и множество радостных моментов!

***

Поздравляю, Денис! Пусть твое обаяние всегда сводит с ума, чтобы твоя уверенность всегда воодушевляла друзей и пугала недоброжелателей. Желаю всегда оставаться веселым и энергичным.

***

Дорогого Дениса хочу от души поздравить и пожелать успехов в любом деле и любом направлении, быть страстным в любви, целеустремлённым в работе и счастливым в жизни. Денчик, пусть с тобой всегда будет твоя удача, пусть ничто не сможет помешать тебе реализовывать свои мечты и планы.

***

Дорогого Дениса хочу от души поздравить и пожелать иметь успех в любом деле и любом направлении, быть страстным в любви, целеустремлённым в работе и счастливым в жизни. Денчик, пусть с тобой всегда будет твоя удача, пусть ничто не сможет помешать тебе реализовывать свои мечты и планы.

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Поздравляю от души тебя, дорогой Денис. Хочу пожелать несломленного характера и устойчивых принципов жизни, доброй души и чуткого сердца, несомненной удачи и светлого счастья, уверенных побед и высоких наград.

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День ангела Дениса — поздравления в открытках:

Календарь праздников на декабрь

В календаре на декабрь 2020 много профессиональных праздников. Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число. Есть в нем и государственный праздник — это Рождество (25 декабря), которое принесет украинцам дополнительный выходной.

Всего в последний месяц года будет девять выходных.

Кроме того, в декабре украинцы будут праздновать: Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день людей с инвалидностью, День объятий, Международный день борьбы с коррупцией, День благотворительности и Международный день солидарности людей.