Маск “очень уверен”, что SpaceX высадит людей на Марсе до 2026

Генеральный директор SpaceX Илон Маск остается “очень уверенным” в том, что его компания высадит людей на Марс до 2026 года.

Об этом Маск заявил в интервью во вторник и добавил, что есть шанс осуществить эту миссию не в ближайшие шесть лет, а четыре года.

На вопрос, когда состоится первый полет Маска на орбиту, он ответил, что “возможно, через два-три года”.

В то же время миллиардер признал, что его основной задачей является создание технологии, которая позволит “многим людям полететь на Марс и сделать жизнь межпланетной”.

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На чем Маск хочет запустить людей на Марс

Ключом к достижению целей Маска на Марсе является разработка SpaceX своего космического корабля Starship: транспортного средства из нержавеющей стали, который, по замыслу, должен вмещать груз и до 100 человек одновременно.

Starship готовится к своему первому большому испытательному полету на 15 км.

Этот испытательный запуск может состояться уже позже на этой неделе после того, как компания проведет дополнительные тесты.

Источник: Techcrunch