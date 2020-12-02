Маск “очень уверен”, что SpaceX высадит людей на Марсе до 2026

Генеральный директор SpaceX Илон Маск остается “очень уверенным” в том, что его компания высадит людей на Марс до 2026 года.
Об этом Маск заявил в интервью во вторник и добавил, что есть шанс осуществить эту миссию не в ближайшие шесть лет, а четыре года.
На вопрос, когда состоится первый полет Маска на орбиту, он ответил, что “возможно, через два-три года”.
В то же время миллиардер признал, что его основной задачей является создание технологии, которая позволит “многим людям полететь на Марс и сделать жизнь межпланетной”.
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На чем Маск хочет запустить людей на Марс
Ключом к достижению целей Маска на Марсе является разработка SpaceX своего космического корабля Starship: транспортного средства из нержавеющей стали, который, по замыслу, должен вмещать груз и до 100 человек одновременно.
Starship готовится к своему первому большому испытательному полету на 15 км.
Этот испытательный запуск может состояться уже позже на этой неделе после того, как компания проведет дополнительные тесты.
Источник: Techcrunch