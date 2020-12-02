Лунный календарь 2021 в год предусматривает много благоприятных и продуктивных дней. С помощью календаря можно узнать не только о циклических изменениях фаз Луны и лунных дней, он также дает рекомендации относительно дел и планов.

Факты ICTV расписали для вас лунный календарь на 2021 год.

Январь 2021

Наиболее благоприятный день в январе — 21-е, четверг. Этот день лучше всего подходит для напряженной работы, серьезных разговоров и деловых встреч. Все силы следует направить на выполнение важных дел. Стоит избегать выяснения отношений с людьми.

Неблагоприятные дни — 8, 9 и 12 января. Это не лучшее время для разговоров с руководством и смены места работы. Соответственно, в эти дни отдайте предпочтение стирке, генеральной уборке и небольшому ремонту. Нежелательно в этот период проводить крупные денежные операции. Это не лучшее время для свиданий и любого общения.

Февраль 2021

17, 18 и 25 февраля — самые благоприятные дни месяца. Это подходящее время для инвестирования денег. Хороший период для завязывания деловых, дружеских и любовных отношений, общения с родственниками, начала ремонта в квартире. Полезно посвятить время любимому делу.

Неблагоприятное — 7 февраля. В этот день лучше посвятить себя подведению итогов о проделанной работе и построению планов. Это плохой период для инвестирования. Стоит остерегаться ссор и проявить терпеливость к близким людям. Не рекомендуется заводить новые знакомства.

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Март 2021

Идеальное время для инвестирования денег — 18 марта. Это хороший день, чтобы завязать деловые, дружеские и любовные отношения. День благоприятен для общения с родственниками и начала ремонта в квартире. Полезно посвятить время любимому делу.

Неблагоприятные дни в марте — 8-е, 12-е, 21-е и 28-е. Лучше заняться маленькими делами и не развивать активную деятельность. Не рекомендуется искать новых партнеров, общаться с руководством и менять место работы. Дни подходят для небольшой уборки в доме и мелких домашних дел.

Апрель 2021

Благоприятные дни — 2 и 14 апреля. Период для любовных отношений, восстановления разорванных связей, серьезных разговоров. В эти дни желательно ограничить общение с незнакомыми, подозрительными людьми. Это хорошее время для выполнения обещаний, отдачи долгов. Самые эффективные домашние дела в это время — стирка и влажная уборка. 16 и 27 апреля — неблагоприятные дни для свиданий, встреч и поездок.

Май 2021

Май насыщен благоприятными датами — 12, 20, 27, 31. Хорошее время, чтобы заняться спортом или выйти на прогулку, не стоит сидеть дома. Хорошее время для домашних дел.

Любое рискованное мероприятие может стать успешным началом нового направления в работе или личной жизни. Это благоприятные дни для общения в компании. Неблагоприятные дни — 7 и 9 мая. Это идеальное время для отдыха, общения с семьей.

Июнь 2021

Благоприятные даты в июне — 1-е, 16-е, 17-е, 23-е, 30-е. Хорошие дни для новых начинаний, коллективной работы, построения планов на ближайшее будущее. Это удачный период для разговоров с руководством, смены рода деятельности. Не лучшее время для операций с деньгами.

Неблагоприятные дни в мае — 5-е и 6-е. Лучше не работать над сложными задачами. Период подходит только для новых однодневных проектов. В этот период стоит общаться как можно меньше, в частности, с родными и близкими.

Июль 2021

Самые благоприятные дни в месяце — 15-е, 20-е, 21-е. Отличное время для решения сложных рабочих вопросов, а также для общения с противоположным полом. Нейтральное время для путешествий.

3-го, 6-го, 9-го и 10-го не стоит начинать новое дело. Не нужно покупать что-то масштабное и брать деньги в долг.

Август 2021

Благоприятные дни — 16-е, 18-е и 28-е. В общении с людьми лучше контролировать свои эмоции. В эти даты вы эффективно будете решать важные дела. 8 августа — неблагоприятный день для новых начинаний.

Сентябрь 2021

14 и 15 сентября благоприятны для свиданий, поездок и прогулок. Также подходящее время для продвижения проектов на работе. Неблагоприятные даты этого месяца — 3-е, 6-е и 21-е. Лучше не планировать и не ехать в далекое путешествие в эти дни.

Октябрь 2021

Максимально активной работой можно заняться 7-го, 14-го и 27-го октября. А 1-го, 2-го, 5-го и 31-го лучше убрать дома и минимизировать количество общения.

Ноябрь 2021

В ноябре больше всего благоприятных дней для коллективной работы, общения и положительных эмоций — 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября. Неблагоприятные дни — 1-е, 4-е, 29-е и 30-е. В эти дни лучше заняться рутинной работой.

Декабрь 2021

В декабре 8-е, 14-е и 15-е. Самое лучшее время, чтобы договариваться о сотрудничестве на работе и отдохнуть дома с семьей. 3-е, 19-е, 29-е и 30-е — самые неблагоприятные дни в месяце. В течение этого периода остерегайтесь ссор, конфликтов и не заводите новые знакомства.

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