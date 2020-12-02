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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Международный день борьбы за отмену рабства: какой праздник 2 декабря

2 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы за отмену рабства.

В 1949 году в этот день Генассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами.

По данным ООН, в мире насчитывалось более 40 млн рабов, четверть из них — дети.

Православная церковь 2 декабря чтит память святого Авдия — одного из 12 малых пророков.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины 2 декабря

День ангела сегодня у Александра, Валентина, Григория, Дениса, Дмитрия, Ивана, Игната, Константина, Михаила, Петра, Сергея и Федора.

Приметы на 2 декабря

  • Снег и ветер — к продолжительной зиме и холодной весне.
  • Много снега с глубокими сугробами — примета, что в следующем году будет богатый урожай.
  • Ясное небо — к морозам, мрачное — будет оттепель в ближайшие дни.
  • Бодается скотина — к вьюге.
  • Коровы нос с яслей показывают — погода скоро изменится.

Что нельзя делать 2 декабря

  • Желательно ничего не давать в долг.
  • Венчаться, поскольку сейчас продолжается Рождественский пост.
  • Заниматься работой, которую можно перенести на другой день.

Праздники в декабре 2020

В календаре на декабрь 2020 много профессиональных праздников. Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.

Последний государственный праздник в завершающемся году – Рождество Христово (25 декабря). Он принесет украинцам дополнительный выходной.

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