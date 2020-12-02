2 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы за отмену рабства.
В 1949 году в этот день Генассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами.
По данным ООН, в мире насчитывалось более 40 млн рабов, четверть из них — дети.
Православная церковь 2 декабря чтит память святого Авдия — одного из 12 малых пророков.
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Именины 2 декабря
День ангела сегодня у Александра, Валентина, Григория, Дениса, Дмитрия, Ивана, Игната, Константина, Михаила, Петра, Сергея и Федора.
Приметы на 2 декабря
- Снег и ветер — к продолжительной зиме и холодной весне.
- Много снега с глубокими сугробами — примета, что в следующем году будет богатый урожай.
- Ясное небо — к морозам, мрачное — будет оттепель в ближайшие дни.
- Бодается скотина — к вьюге.
- Коровы нос с яслей показывают — погода скоро изменится.
Что нельзя делать 2 декабря
- Желательно ничего не давать в долг.
- Венчаться, поскольку сейчас продолжается Рождественский пост.
- Заниматься работой, которую можно перенести на другой день.
Праздники в декабре 2020
В календаре на декабрь 2020 много профессиональных праздников. Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.
Последний государственный праздник в завершающемся году – Рождество Христово (25 декабря). Он принесет украинцам дополнительный выходной.