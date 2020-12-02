День ангела Виталия отмечают 2 декабря. В течение года его именины праздную еще 24 января, 7 февраля, 5 и 11 мая, 5 августа и 7 октября.

Мужское имя Виталий происходит от латинского слова vitalis, что означает жизненный.

Владельцы имени обычно уравновешенные, гиперсексуальны, способные осуществлять несколько контактов подряд.

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Мужчины могли бы многого достичь, но ленятся, не перегружают себя работой, выполняя ее по настроению.

Факты ICTV собрали яркие поздравления с Днем ангела Виталия и открытках.

Церковные праздники в декабре 2020

В церковном календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.

В частности, 4 декабря отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него Святой Николай приносит подарки.

Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям.