День ангела Виталия отмечают 2 декабря. В течение года его именины праздную еще 24 января, 7 февраля, 5 и 11 мая, 5 августа и 7 октября.
Мужское имя Виталий происходит от латинского слова vitalis, что означает жизненный.
Владельцы имени обычно уравновешенные, гиперсексуальны, способные осуществлять несколько контактов подряд.
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Мужчины могли бы многого достичь, но ленятся, не перегружают себя работой, выполняя ее по настроению.
Факты ICTV собрали яркие поздравления с Днем ангела Виталия и открытках.
Церковные праздники в декабре 2020
В церковном календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.
В частности, 4 декабря отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него Святой Николай приносит подарки.
Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям.