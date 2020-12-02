19 ноября PlayStation 5 поступила в продажу во всем мире. Однако из-за проблем с логистикой далеко не все покупатели получили консоль в день релиза.

Продукт получился настолько востребованным, что все мировые прилавки моментально опустели. Первую партию консоли нового поколения раскупили на 100%.

Однако в ближайшее время Sony обещает поставить еще одну партию PlayStation 5, чтобы удовлетворить огромный спрос.

Факты ICTV уже ознакомились с новинкой и рассказывают о всех тонкостях новой игровой консоли.

Первый взгляд

Дизайн PlayStation 5 долгое время не давал мне покоя, ведь на этот раз он получился как минимум необычным.

Однако вживую консоль смотрится намного лучше, а глаз быстро привыкает к необычным формам новой игровой станции.

Но вот ее размер стал небольшой проблемой. Хотя она и не очень широкая (около 9 см на верхушке), в высоту достигает практически 40 см. Потому поместить ее на небольшой полке возле телевизора или монитора — проблематично.

И должна она быть обязательно рядом с ТВ, ведь что HDMI-кабель, что кабель питания достаточно короткие.

Зато после первого включения возвращаться к PlayStation 4 уже не хочется по целому ряду причин. Пользовательский интерфейс стал еще проще, хотя даже на предыдущей консоли от Sony он радовал глаз.

Значки игр стали меньше, а на первый план вышли их большие обложки. К сожалению, ради этого пришлось пожертвовать темами (как минимум на старте). Медиаприложения (Netflix, Amazon Video, Megogo и т. д.) получили отдельную вкладку и теперь не разбавляют своим присутствием экран с играми.

Также теперь многие вещи можно проверить в небольшом меню, которое появляется при нажатии кнопки PlayStation. Все сделано так, чтобы минимально отвлекать игрока от геймплея, но давать возможность ответить на сообщение, проверить соединение с интернетом, статус загрузки и т. д.

А меню настроек будет знакомо всем, кто играет на PlayStation с предыдущего поколения.

Глоток нового поколения

Наверное, одним из самых приятных нововведений консоли нового поколения (кроме железа помощнее) является SSD. Благодаря ему скорость загрузок должна радикально сократиться в видеоиграх на PlayStation 5.

Это заметно уже в первых проектах для консоли. Assassin’s Creed Valhalla грузится за 10 секунд на PlayStation 5 вместо минуты на PlayStation 4.

А в эксклюзивных проектах скорость загрузки просто поражает. Попасть в меню Demon’s Souls можно за пару секунд, а загрузка оттуда займет не более пяти секунд.

Применимо это и ко всем загрузкам в видеоигре. Перемещение между локациями занимает и того меньше, а после смерти не придется долго ждать, чтобы опять испытать свои силы. В общем – скорость работы PlayStation 5 впечатляет.

Говоря о работе, стоит вспомнить и шумность консоли. PlayStation 4 была знаменита тем, что в требовательных проектах работала очень громко – до такой степени, что иногда ее шум затмевал происходящее на экране.

В PlayStation 5 эта проблема решена полностью. Даже в AAA-проектах, при динамическом разрешении 4К и 60 кадрах в секунду консоль работает очень тихо. Услышать ее можно только в том случае, если в комнате совсем тихо, да и то придется прислушиваться.

А о графике на новом поколении можно сказать лишь то, что она невероятная и ролики в Youtube даже близко не передают деталей изображения. Особенно в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Как известно, на PlayStation 5 можно без проблем играть в большинство проектов предыдущего поколения – как с дисков, так и в цифре.

Во время теста консоли никаких проблем с ними я не заметил. Resident Evil 3, Final Fantasy XV, Call of Duty: Black Ops III, Days Gone и многие другие проекты ни разу не выдавали ошибку и напрочь не зависали.

Некоторые проекты даже получили обновления, которые увеличивают частоту кадров с 30 до 60. Например, Days Gone и Ghost of Tsushima.

Особенно порадовала скорость загрузки видеоигр из магазина PlayStation. Что по Wi-Fi, что по кабелю видеоигры грузятся невероятно быстро, особенно если позволяет скорость интернета.

При 100 Мбит/с большинство проектов полностью загружались на консоль по проводу в течение часа, а чуть больше полутора часов потребовалось для загрузки Final Fantasy XV, вес которой составляет 102 ГБ.

По Wi-Fi загрузка будет медленнее. Чтобы скачать Sackboy: A Big Adventure (30 ГБ) потребовалось около полутора часов.

Наверное, одним из самых недооцененных нововведений является приложение PlayStation для смартфона, которое позволяет подвязать основной аккаунт.

Оно может оповестить пользователя об установке видеоигры на консоль. Теперь можно оставить ее в режиме сна, а как только игра будет готова к запуску – вам придет уведомление.

Также оно позволяет начать загрузку видеоигры без непосредственного включения PlayStation 5 (однако он должен быть в режиме ожидания). А если вам не хватает места на SSD, то освободить его можно будет из приложения.

А если вы решили посмотреть фильм и отключили уведомления от друзей, то они придут вам в приложение. В общем – это приятное дополнение для всех владельцев PlayStation.

Единственное, что мне не удалось опробовать за время пользования PlayStation 5 – это 3D-звук в видеоиграх.

Контроллер будущего

Звездой PlayStation 5 является контроллер DualSense, на котором акцентировали внимание перед выпуском консоли. Впервые за долгое время контроллер PlayStation кардинально изменил свою форму, цвет и функционал.

Он стал намного увесистее, чем DualShock 4, но при этом приятно ложится в руку и не вызывает дискомфорта во время игры.

Однако если вы много времени провели со старыми контроллерами, то нужно будет привыкнуть к новой “фигуре” (у меня на это ушла неделя).

На задней стороне появилась очень приятная рифленая поверхность, которая обеспечивает лучший хват контроллера и, что важно, не утомляет руку при продолжительной игре.

Но больше всего поражают адаптивные триггеры и тактильная отдача. Последнее – не просто вибрация, к которой привыкли многие игроки. Чтобы понять, насколько она меняет ощущение от игры, нужно подержать DualSense в руках и сыграть в видеоигру с его поддержкой.

В Astro’s Playroom можно почувствовать, как капли дождя “падают” на отдельные участки контроллера. А в Demon’s Souls – каждый удар приходился на отдельные участки DualSense в зависимости от стороны, с которой его наносили.

Тактильная отдача – это не только регулировка силы вибрации, но и ее распространение по всему контроллеру. Ощущения от видеоигр меняются настолько, что возвращаться к старой вибрации крайне неприятно.

Адаптивные триггеры поражают не меньше. Они могут симулировать сопротивление нажатию, что также должно усилить эффект присутствия в видеоиграх. Я очень скептически относился к этой технологии, пока не опробовал ее.

В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales она имитирует натяжение паутины во время раскачивания, а в Call of Duty: Black Ops Cold War — отдачу оружия при стрельбе.

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Но больше всего она меня поразила в инди-игре Bugsnax, где имитирует нажатие на кнопку старого фотоаппарата. До определенной точки есть сопротивление нажатию, но как только ее проходишь – оно полностью исчезает.

Конечно же, тачскрин, динамик и разъем для наушников в DualSence никуда не делись и работают точно так же, как и в DualShock 4.

Дополнением к ним служит микрофон, благодаря которому можно будет использовать голосовой чат в видеоиграх без подключения соответствующей гарнитуры. Однако при таком использовании слышать свою команду или оппонента вы будете через динамик на контроллере, что не очень удобно.

Также радует и длительность заряда DualSence. При активной игре в проекты с использованием всех функций контроллера он держится около 8-10 часов. А если играть в проекты с PlayStation 4 – на несколько часов дольше.

Первые проблемы

Конечно, не обошлось и без небольших проблем с PlayStation 5 на запуске. Большинство из них — не критичные, но могут доставить хлопот.

Во-первых, размер SSD составляет 825 ГБ, что на практике трансформируется в 667 ГБ реального места на внутреннем хранилище.

И если вы перешли с PlayStation 4 на PlayStation 5, то забить SSD играми можно очень быстро. А если у вас есть PlayStation Plus, то одной коллекции из 20 игр, которую получают владельцы консоли нового поколения, хватит для заполнения хранилища.

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Конечно, у PlayStation 5 есть слот для расширения памяти, однако на данный момент нет ни одного SSD, который совместим с консолью.

Потому пока придется решать проблему недостатка места удалением уже пройденных проектов.

Во-вторых, у меня обнаружилась проблема с зарядкой контроллера от переднего USB-порта. В режиме ожидания, даже при включенной опции подачи питания в порт, контроллер перестает заряжаться через несколько минут или вообще не заряжается.

А при включенной консоли даже с переходом на прямое подключение через шнур не удается зарядить контроллер за пять часов. Хотя даже в режиме покоя на зарядку DualSense должно уходить не более трех часов.

Проблема легко решается подключением к задним USB-портам PlayStation 5 или же любому зарядному устройству, которое работает через USB. Надеюсь, что проблема носит исключительно программный характер и в ближайших обновлениях ее устранят.

Также не очень хорошие новости у меня для тех, кто будет использовать PlayStation 5 и в качестве главного медиацентра.

Хотя приложения загружаются быстро и прекрасно обновлены для консоли нового поколения, они вылетают с завидной регулярностью.

Пока неясно, проблема это самих приложений или же консоли, но за все время пользования PlayStation 4 ошибок в медиа я наблюдал меньше, чем в первую неделю с PlayStation 5.

Это не значит, что посмотреть сериалы или фильмы на стриминговых сервисах будет невозможно, но будьте готовы к тому, что Netflix или Megogo могут выбивать ошибки даже при запуске.

Финальное слово

Можно с уверенностью сказать, что Sony проделали титаническую работу для создания консоли нового поколения.

“Ветеранам” гейминга она подарит новые ощущения благодаря контроллеру DualSence, а тем, кто только знакомится с видеоиграми, приглянется как огромная библиотека с PlayStation 4, так и необычные новинки на PlayStation 5.

А в стартовой линейке консоли нового поколения любой игрок сможет найти себе видеоигру по вкусу – от легких игр для компании до тяжелейших испытаний.

Известно, что первые видеоигры на новые консоли – это верхушка айсберга. Потому в будущем можно ожидать чего угодно. От проектов, в которых само понятие загрузки исчезнет, до игр с неожиданным использованием функций контроллера.

Все проблемы PlayStation 5 меркнут по сравнению с его преимуществами. А в ближайшем будущем на нее выйдут такие ожидаемые проекты, как God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West и Ratchet & Clank: Rift Apart.

Потому уже сейчас новую консоль от Sony можно порекомендовать всем, кто задумывается об обновлении своего игрового “арсенала”.