В среду, 2 декабря, в большинстве областей Украины ожидается снег и дождь с мокрым снегом, на дорогах — гололедица.

По прогнозам синоптиков, осадки возможны на Севере, в центральных областях и на Юге.

Сухую погоду прогнозируют в восточных и западных регионах.

Температура воздуха в Украине ночью и утром преимущественно в пределах 0 -4, на Западе местами до -11 градусов.

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Днем на Юге +3 +6, на Севере, в Центре и на Востоке — от -1 до +1. В западных областях -1 -3.

В Киеве сегодня облачно, небольшой снег, ночью -1 -4, а днем ​​около нуля.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует небольшое потепление во второй половине недели.

Погода в декабре 2020

В Украине погода в декабре 2020 ожидается морозная, с метелями и снегом. Средняя месячная температура — от -3 мороза до +2.

Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков — в пределах нормы.