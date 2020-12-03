Японские ученые из университета Йокогамы и других учреждений провели исследование и выяснили, что большинство людей с Covid-19 имеют антитела в течение как минимум шести месяцев после заражения.

В нем участвовали 376 пациентов в возрасте от 20 до 70 лет, заразившихся коронавирусом в период с февраля по май 2020 года.

Свои выводы ученые сделали на основе анализа образцов крови, взятых через полгода после заражения.

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97% людей с бессимптомными или легкими симптомами и 100% пациентов с умеренными или серьезными симптомами имели в организме так называемые нейтрализующие антитела.

Ученые считают, что люди с антителами имеют низкий риск заражения в течение не менее полугода.

Это также хорошая новость для разработчиков вакцины против коронавируса.

Родился с антителами к коронавирусу

В Сингапуре в начале ноября у женщины, которая в марте переболела коронавирусом, родился мальчик с антителами к Covid-19.

Пока неизвестно, означает ли это, что у ребенка есть иммунитет — ученые пытаются изучить этот вопрос.

Мать мальчика получила положительный результат теста, когда была на 10 неделе беременности.

Источник: 3.nhk.or.jp