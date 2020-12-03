День ангела Александра празднуют 3 декабря. Это красивое мужественное имя греческого происхождения переводится как защитник. Есть еще одна символичная трактовка – оберегающий муж.
Александр – уверенный в себе, общительный и жизнерадостный мужчина. Он активен, любит путешествия и с легкостью становится душой компании. Александра также выделяет острый ум, стратегическое мышление и рассудительность.
Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с днем ангела Александра в СМС и открытках. Поздравьте в этот день ваших близких, и пусть у них все складывается в жизни хорошо!
Душевные СМС-поздравления с днем ангела Александра
Поздравляю, Сашенька, тебя!
От души желаю счастья.
Пусть исполнится мечта,
Стороною обойдут ненастья.
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От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением. Искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.
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Александр, в День ангела твой
Я желаю тебе всей душой,
Чтоб твой ангел тебе помогал,
Чтоб тебя никогда не бросал!
Чтобы все исполнялись мечты,
Чтоб хватало любви, красоты,
Чтоб в любви ты купался всегда,
И не ведал бед никогда!
***
С именинами, Александр, тебя поздравляем!
Пусть ангел-хранитель от бед защищает,
Твою душу и судьбу оберегает,
Ты с улыбкой и оптимизмом по жизни иди,
И не встречай горести и преграды на своем пути!
***
С Днем ангела, Саша! Пусть в жизни присутствуют радость, благополучие, здоровье и счастье. Чтобы близкие не разочаровывали тебя, друзья – были верными, а жизнь – в удовольствие.
***
Кто Сашу очень близко знает,
Тот непременно подтверждает:
Он от невзгоды защитит,
Обид не держит, все простит.
Нельзя того опровергать,
Что хочет всех оберегать.
Мы мужества тебе желаем,
За помощь ценим и уважаем!
***
Поздравляем с Днем ангела, Александр! Желаем жить в гармонии и быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут спутниками надежда, вера и любовь.
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Красивые открытки с днем ангела Александра
Церковные праздники в декабре 2020
В церковном календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.
В частности, 4 декабря отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него Святой Николай приносит подарки.
Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям.