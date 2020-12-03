День ангела — Алексея (2 декабря): поздравления и значение имени

День ангела Алексея празднуют несколько раз в году, в том числе 3 декабря. В среднем Алексеи отмечают именины пять дней в месяц. Больше всего — в августе.

Значение имени Алексей и характер

Имя Алексей с древнегреческого переводится как защитник или тот, кто оберегает. Такое имя сыну дает обычно домашняя и спокойная девушка. Алексей с детства испытывает сильную любовь к маме. Он считает себя ее защитником, а повзрослев, станет защищать и остальных девушек.

Мужчина с таким именем обычно предпочитает действовать, а не раздумывать и обсуждать будущее. Чаще всего он не становится лидером среди сверстников, но к его мнению очень часто прислушиваются.

Алексей — мужчина с огромным талантом, потому достигает больших высот в начинаниях, даже в профессиональной сфере.

Алексей в семейном кругу — спокойный и заботливый. Чаще всегда уступит в мелочах своей возлюбленной или ее родственникам. Что касается более серьезных вопросов, то здесь Алексей просит уважения к его мнению и сам поступает так же по отношению к остальным.

Любит опрятных женщин. Хотя в то же время будет любить свою избранницу, если она неважно выглядит по причине плохого самочувствия.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Алексея в стихах и картинках.

Лучшие поздравления с Днем ангела Алексея в СМС и стихах

Имя верно тебе дали,

Алексеем ведь назвали.

На работе и в семье

Доверяют все тебе.

Добр, спокоен и уверен.

И как друг давно проверен.

Защитишь, поможешь всем,

Нет у нас с тобой проблем.

От души мы поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Пусть вокруг будут друзья

И счастливая семья.

***

Алексей, тебе удачи,

И еще в придачу счастья,

Много-много лишь добра

И душевного тепла!

Покоряй свои все цели,

Исполняй скорей мечты,

Побеждай и покоряй ты,

Будь упрямым лишь в пути!

Пусть удача не забудет,

Все дела успешны будут,

Пусть сияет над тобой

Ангел яркою звездой!

***

Поздравляем, Алексей.

Не печалься, не болей.

В жизни будет всё путем,

Только сделай ход конем.

Пусть решаются задачи,

Пусть сопутствует удача,

Никогда не падай духом,

Ни пера тебе ни пуха.

Не теряйся без причин,

Выбирайся из пучин.

Ведь мужчина ты, боец,

Будь по жизни молодец.



***

Я желаю тебе счастья,

Верных, преданных друзей,

Чувств глубоких, настоящих,

Поздравляю, Алексей!

Сложится пускай карьера,

Пусть побед настигнет шквал,

Я желаю в праздник этот,

Чтобы ты не унывал.

Чтобы цели себе ставил,

Не сворачивал с пути,

Верил, что большие взлеты

Ждут тебя лишь впереди.

***

Поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

Улыбка на лице пускай живет!

Желаю, чтоб все планы удавались,

Чтоб шли успешно все твои дела,

Желания заветные сбывались

И жизнь всегда счастливою была!

***

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,

Целей чётко достигать,

Быть безоблачно счастливым

И, конечно же, любимым!

***

Спешу тебя поздравить, Алексей,

Желаю только мира и добра!

Мечты пусть все сбываются скорей,

Пусть будет жизнь прекрасней, чем вчера!

Желаю море радостных мгновений,

Здоровья, много денег, сто друзей,

В карьере тебе новых достижений

И просто миллион удачных дней!

Лучшие поздравления с Днем ангела Алексея в картинках

Календарь праздников на декабрь

В календаре праздников на декабрь 2020 указано очень много различных праздников. Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число. А также 25 декабря католики будут праздновать Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.