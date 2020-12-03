В субботу, 5 декабря, на всей территории Украины ожидается сухая погода.

Теплее всего буде на Закарпатье – от +9 до +11, в других западных областях +5 +10.

На Юге страны температура будет колебаться в пределах +5 +7.

В центральных регионах +2 +4, на Севере +3 +5, местами – около нуля.

На Востоке ночью до -6, а днем -1 +2.

В Киеве сухо, ночью -1 +1, днем +2 +4.

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В воскресенье, 6 декабря, тоже без осадков, а на Востоке ожидается похолодание. Ночью здесь -7 -9, а днем -1 -4.

На Западе Украины +5 +7, на Закарпатье – до +11, в северных регионах 0 -3, в Центре около 0 градусов, на Юге +3 +5.

В столице прогнозируют сухую погоду, ночью -2 -4, днем -1 +1.

Погода на декабрь 2020

В Украине погода в декабре 2020 будет морозная, с метелями и снегом.

Средняя месячная температура составит от -3 до +2.