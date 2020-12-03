3 декабря — 337 день в году. Какие праздники отмечают в эту дату, какие существуют приметы и запреты, читайте на сайте Факты ICTV.
3 декабря — какой сегодня праздник
Сегодня в мире — Международный день людей с инвалидностью. Решение отмечать этот праздник приняли в 1992 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Его цель — обратить внимание на права людей с ограниченными возможностями и способствовать их адаптации в обществе.
Кроме того, в четверг отмечают Международный день борьбы с пестицидами. Его ввели в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года в Индии на пестицидном заводе. Он призван обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды.
По церковному календарю, 3 декабря чтят память святого Прокла, который жил в V веке в Константинополе и славился добрыми делами.
Именины 3 декабря
День ангела в этот день празднуют Александр, Алексей, Анна, Анатолий, Владимир, Иван.
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Приметы на 3 декабря
- птицы поют — к метели;
- если пернатых нигде не видно — быть холодам;
- снежное утро — к оттепели.
Что нельзя делать 3 декабря
- не стоит отправляться в дальнюю дорогу;
- стоит воздержаться от ссор и конфликтов.
Календарь церковных праздников до конца 2020 года
В декабре украинцев ждут ряд больших церковных праздников.
Среди них — дни памяти святых Екатерины, Андрея, Саввы, Варвары, Николая.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.