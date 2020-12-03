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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

TikTok тестирует новый формат трехминутных видео

Популярное приложение TikTok начало тестировать возможность записывать ролики длительностью до трех минут. Функция находится на начальной стадии доступа.

Об этом в социальных сетях сообщил медиаконсультант Мэтт Наварра.

— TikTok внедряет возможность загружать длинные видеозаписи продолжительностью до трех минут, — написал он.

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Издание The Verge отметило, что такое нововведение может сделать TikTok похожим на YouTube. В приложении могут появиться полные трейлеры фильмов, клипов, видеоуроков и многое другое.

TikTok эту информацию еще не комментировал.

Сейчас пользователи приложения могут загружать видео до минуты.

Новая функция TikTok

Соцсеть TikTok расширила функции для родительского контроля. Теперь родители смогут защитить подростков от нежелательного контента.

Функция позволяет родителям связать свой аккаунт с профилем ребенка. Также есть ограничитель времени, которым можно определить, сколько дети будут проводить время в соцсети.

Источник: The Verge, Matt Navarra

Фото: Dreamstime

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