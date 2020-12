Популярное приложение TikTok начало тестировать возможность записывать ролики длительностью до трех минут. Функция находится на начальной стадии доступа.

Об этом в социальных сетях сообщил медиаконсультант Мэтт Наварра.

???? TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long ???????? pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020