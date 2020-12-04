Астрологический прогноз для Владимира Зеленского на 2021

В 2021 год Владимир Зеленский войдет с яркой энергией коммуникации в рабочем пространстве. В начале года он выступит с очень красивым и зрелищным приветствием для украинцев.

Астропрогноз для Зеленского составила астропсихолог, руководитель Международной школы развития личности ADIShakti Мария Онищенко.

В новогоднюю ночь главная управляющая планета – Солнце — перейдет в восьмой дом. Это указывает на то, что срочно придется решать проблемы финансового характера и вопросы, связанные с крупным бизнесом и управлением энергиями огромных масс.

В последние полтора года три планеты-гиганта Юпитер, Сатурн и Плутон находились в восьмом и девятом домах, эти энергии давали кризисные ситуации и трансформацию личности на глубинном уровне. Не все удалось, что планировалось, но сейчас многое уже разрешено.

Что касается налаживания стратегических отношений с главами государств, то в начале 2021 года будет сложное время и ограниченная энергия. Но в середине февраля пойдет поток свежего ветра в карьере президента. Главная планета кармы, Сатурн, перейдет в знак Водолея с 19 декабря 2020 года, но в этот момент ограничения создадут союзники Плутон и Юпитер.

По натальным показателям Зеленский — солнечный Водолей в девятом доме и транзитный Сатурн в Водолее также в девятом доме, это прекрасные показатели для расцвета карьеры, поднятия статуса и налаживания международных отношений в пользу Украины.

На протяжении 2021-2023 годов президент станет олицетворением новых реформ, идей и формата жизни. У него получится укрепить свои позиции как главы могущественного государства.

2021 год запомнится надолго еще и в связи с тем, что главная кармическая ось развития с Узлом Будущего в Близнецах является основной для президента, ведь он — асцендентный Близнец.

То есть все процессы, связанные с реформами, нововведениями в сферах образования, журналистики, новых технологий и т. д. будут исходить напрямую от него. Однако и сама личность кардинально изменится, он начнет активно заимствовать передовой опыт у заграничных партнеров и будет воплощать его в Украине.

28 октября 2020 года Узел Будущего в транзитной карте Зеленского перешел в 12-й дом, а Солнце — в шестой дом гороскопа, что вызвало болезнь президента, а 12-я ось и шестой дом будут активны до апреля 2023 года, в этот период нужно уделять пристальное внимание здоровью, иначе от рабочих нагрузок могут быть серьезные сбои.

Зеленскому нужно вписать отдых в свое расписание как обязательный пункт и быть аккуратнее с тайными недоброжелателями. Особенно в период с декабря 2020 года до середины февраля 2021, так как интриги и ложная информация плетутся за спиной с целью навредить.

В этот период также нужно перепроверять все источники входа информации и документов от партнеров дальнего зарубежья.

В целом 2021 год будет очень успешен в вопросах пятого дома для Украины и ее граждан. Поскольку гарант является носителем этой энергии, он поможет в активизации новых форм бизнеса, творческих и просветительских проектов.

Благодаря огромной сложной работе, упорному труду и поддержке партнеров президенту Зеленскому удастся вывести страну на новый международный уровень развития.